МТС на неделю снизил цены на шесть смартфонов Samsung

МТС с 20 по 26 ноября снизил цены на шесть топовых смартфонов компании Samsung. Об этом сообщается на официальном сайте оператора.



На изображении Samsung Galaxy Note 9. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Скидки доступны как при покупке одни платежом, так и при оформлении рассрочки на 12 или 24 месяца.

Прошлогодние Galaxy S8 и Galaxy S8+ с 64 ГБ встроенной памяти подешевели до 1349 и 1459 рублей (соответственно минус 220 и 190 рублей от оригинальной цены). «Почти флагман» Galaxy A8 (32 ГБ) теперь стоит 699 рублей (минус 90 рублей).

Топовые модели начала нынешнего года — Galaxy S9+ (256 ГБ и 64 ГБ) и Galaxy S9 (64 ГБ) — также упали в цене. За них соответственно просят 2279, 2079 и 1839 рублей. Размер скидки в сравнении с полной стоимостью гаджетов равняется 220, 120 и 160 рублям. «Планшетофон» Galaxy Note 9 с объемом памяти в 128 ГБ и 512 ГБ эти семь дней стоит 2179 и 2839 рублей. Разница в цене в обоих случаях составляет 160 рублей.

В Сети гаджеты с таким же объемом памяти получится купить дешевле. Galaxy A8 начинается от 612 рублей, Galaxy S8 — от 964 рублей, Galaxy S8+ продается от 1013 рублей, Galaxy S9 — от 1265 рублей, Galaxy S9+ соответственно от 1592 и 1685 рублей (64 и 256 ГБ). Топовый Galaxy Note 9 (128/512 ГБ) продается от 1679 и 2250 рублей.