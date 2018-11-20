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МТС на неделю снизил цены на шесть смартфонов Samsung
21.11.2018 10:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
МТС с 20 по 26 ноября снизил цены на шесть топовых смартфонов компании Samsung. Об этом
Скидки доступны как при покупке одни платежом, так и при оформлении рассрочки на 12 или 24 месяца.
Прошлогодние Galaxy S8 и Galaxy S8+ с 64 ГБ встроенной памяти подешевели до 1349 и 1459 рублей (соответственно минус 220 и 190 рублей от оригинальной цены). «Почти флагман» Galaxy A8 (32 ГБ) теперь стоит 699 рублей (минус 90 рублей).
Топовые модели начала нынешнего года — Galaxy S9+ (256 ГБ и 64 ГБ) и Galaxy S9 (64 ГБ) — также упали в цене. За них соответственно просят 2279, 2079 и 1839 рублей. Размер скидки в сравнении с полной стоимостью гаджетов равняется 220, 120 и 160 рублям. «Планшетофон» Galaxy Note 9 с объемом памяти в 128 ГБ и 512 ГБ эти семь дней стоит 2179 и 2839 рублей. Разница в цене в обоих случаях составляет 160 рублей.
В Сети гаджеты с таким же объемом памяти получится купить дешевле.
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МТС с 20 по 26 ноября снизил цены на шесть топовых смартфонов компании Samsung. Об этом сообщается на официальном сайте оператора.
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