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МТС на неделю снизил цены на шесть смартфонов Samsung

21.11.2018 10:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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МТС с 20 по 26 ноября снизил цены на шесть топовых смартфонов компании Samsung. Об этом сообщается на официальном сайте оператора.

МТС на неделю снизил цены на шесть смартфонов Samsung
На изображении Samsung Galaxy Note 9. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Скидки доступны как при покупке одни платежом, так и при оформлении рассрочки на 12 или 24 месяца.

Прошлогодние Galaxy S8 и Galaxy S8+ с 64 ГБ встроенной памяти подешевели до 1349 и 1459 рублей (соответственно минус 220 и 190 рублей от оригинальной цены). «Почти флагман» Galaxy A8 (32 ГБ) теперь стоит 699 рублей (минус 90 рублей).

Топовые модели начала нынешнего года — Galaxy S9+ (256 ГБ и 64 ГБ) и Galaxy S9 (64 ГБ) — также упали в цене. За них соответственно просят 2279, 2079 и 1839 рублей. Размер скидки в сравнении с полной стоимостью гаджетов равняется 220, 120 и 160 рублям. «Планшетофон» Galaxy Note 9 с объемом памяти в 128 ГБ и 512 ГБ эти семь дней стоит 2179 и 2839 рублей. Разница в цене в обоих случаях составляет 160 рублей.

В Сети гаджеты с таким же объемом памяти получится купить дешевле. Galaxy A8 начинается от 612 рублей, Galaxy S8 — от 964 рублей, Galaxy S8+ продается от 1013 рублей, Galaxy S9 — от 1265 рублей, Galaxy S9+ соответственно от 1592 и 1685 рублей (64 и 256 ГБ). Топовый Galaxy Note 9 (128/512 ГБ) продается от 1679 и 2250 рублей.

 
 
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МТС с 20 по 26 ноября снизил цены на шесть топовых смартфонов компании Samsung. Об этом сообщается на официальном сайте оператора.
 
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