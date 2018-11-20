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В Великобритании начали продавать гирлянду для бороды

21.11.2018 10:44 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Британский интернет-магазин в преддверии новогодних праздников запустил в продажу гирлянду, которую предлагают крепить на бороде. Об этом сообщает ресурс Lad Bible.

В Великобритании начали продавать гирлянду для бороды
Фото: Firebox

Гаджет под названием Beard Lights стоит около 14 долларов и включает восемнадцать Nano LED-светодиодов, которые могут светиться различными цветами.

В Великобритании начали продавать гирлянду для бороды
Фото: Firebox

Длина кабеля, на который они крепятся, составляет 90 сантиметров. Производитель утверждает, что вся конструкция «безболезненно крепится к вашей бороде». В описании устройства также говорится, что оно «намного лучше, чем старый и скучный рождественский джемпер».

В Великобритании начали продавать гирлянду для бороды
Фото: Firebox

Лампочки работают от небольшого аккумуляторного блока, «который достаточно мал, чтобы спрятаться в вашей бороде». Единственное ограничение при носке такого гаджета — борода должна быть сухой. Кроме того, Beard Lights не рекомендуют использовать вне помещений, особенно когда идет дождь.

 
 
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Британский интернет-магазин в преддверии новогодних праздников запустил в продажу гирлянду, которую предлагают крепить на бороде. Об этом сообщает ресурс Lad Bible.
 
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