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75-дюймовый телевизор Xiaomi оценили в 1150 долларов

21.11.2018 11:25 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Компания Xiaomi сегодня в Китае представила новый телевизор из серии Mi TV 4S, главной «фишкой» которого является 75-дюймовый дисплей. Об этом сообщает ресурс Gizmochina.

75-дюймовый телевизор Xiaomi оценили в 1150 долларов
Фото: Gizmochina

В телевизоре используется 4K LCD-панель с поддержкой HDR с минимальными рамками по краям дисплея. Кроме того, устройство оснащается четырех ядерным 64-битным процессором (скорее всего, Amlogic шестого поколения), который дополняется 2 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной памяти.

В наличии беспроводные модули Wi-Fi и Bluetooth. Телевизор поддерживает DTS-HD и Dolby Audio для улучшения звукового сопровождения, а также оснащается встроенным голосовым помощником. ТВ работает на операционной системе PatchWall. В Gizmochina пишут, что она обеспечивает доступ к более чем 500 тысячам часов контента.

В продажу в Китае телевизор поступит 23 ноября по цене около 1152 долларов.

 
 
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Компания Xiaomi сегодня в Китае представила новый телевизор из серии Mi TV 4S, главной «фишкой» которого является 75-дюймовый дисплей. Об этом сообщает ресурс Gizmochina.
 
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