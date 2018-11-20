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Американский эксперт рассказал о российском оружии, способном уничтожить целый город

21.11.2018 13:21 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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У российского миномета 2С4 нет эквивалента в западных армиях, пишет журнал The National Interest. Военный эксперт Себастьян Роблин объясняет это тем, что главная задача этого огромного миномета — уничтожение укрепленных опорных точек противника. Сходные функции в американской армии обычно выполняет авиация, вооруженная высокоточными боеприпасами, такими, как JDAM.

Американский эксперт рассказал о российском оружии, способном уничтожить целый город
Фото: kollektsiya.ru

2С4 «Тюльпан» — самый большой из эксплуатируемых сегодня минометов. Несмотря на крупный калибр — 240-мм, этот миномет имеет небольшую дальность стрельбы — до десяти км обычной и до 19 активно-реактивной миной. Для чего нужно такое оружие?

По мнению Себастьяна Роблина, такое оружие необходимо, чтобы уничтожать городскую застройку. Так было в Грозном, Бейруте, Хомсе и других местах, где велись боевые действия.

Миномет стреляет массивными 130-кг минами длиной почти 1,5 метра и сопоставимыми по массе с небольшими авиационными бомбами. Скорострельность 2С4 составляет один выстрел в минуту.

Миномет может применять различные боеприпасы: специальные бетонобойные, кассетные и даже ядерные. В арсенале есть и управляемая по лазерному лучу мина «Смельчак-М», такие применялись в Афганистане советскими войсками. Они позволяли точно поражать пещеры и крепости душманов.

Буксируемый вариант — миномет М240 — применяет в боях сирийская армия. Широкое отражение в докладах с боев в Хомсе нашло действие этого разрушительного оружия. Значительную роль «Тюльпаны», по сведениям Роблина, сыграли при штурме Грозного. Их огнем были уничтожены 1500 боевиков.

В страны бывшего Варшавского договора 2С4 «Тюльпан» почти не поставлялся, за исключением Чехии, куда попало небольшое количество таких минометов.

 
 
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У российского миномета 2С4 нет эквивалента в западных армиях, пишет журнал The National Interest. Военный эксперт Себастьян Роблин объясняет это тем, что главная задача...
 
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