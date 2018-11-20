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У собак обнаружили редкую умственную способность

21.11.2018 15:34 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Согласно ученым, собаки могут осознавать, что перед ними стоит задача, для решения которой им не хватает информации. Ранее биологи считали, что подобные метакогнитивные способности свойственны только для приматов. Результаты исследования опубликованы в журнале Learning & Behavior, пишет «Индикатор».

У собак обнаружили редкую умственную способность
Изображение: Jamie Street / unsplash.com

В рамках новой работы ученые решили исследовать метакогнитивные способности собак, то есть осознают ли те свои знания. В ходе эксперимента авторы клали за одну из двух ширм с узкой щелью награду: еду или игрушку. В некоторых случаях собака видела, куда человек кладет предмет, а в других — нет. Ученые определяли вероятность того, что собака посмотрит в щель перед тем, как делать выбор. Человек и шимпанзе обычно пользуются такой возможностью, то есть понимают, что знаний о ситуации у них недостаточно.

Некоторые исследователи считают, что подобное поведение у собак лишь следствие инстинктов, а о метакогнитивных процессах оно ничего не говорит. Идея эксперимента со спрятанными ценностями заключалась в аналогии с «эффектом паспорта», описанным для людей и других крупных приматов. Он заключается в том, что ценный предмет мы ищем более тщательно, чем незначительный. Если собаки также будут подглядывать с разной вероятностью в зависимости от ценности предмета, то это опровергнет идею об инстинктивном поведении.

В результате оказалось, что собаки значительно чаще заглядывают в щель, если не знают, где находится предмет. Также оказалось, что они чаще подглядывают, если ищут игрушку. Такая проверка, однако, не всегда увенчивалась успехом. В первом варианте задания, когда прятали еду или игрушку, подсматривание позволяло собакам чаще выбирать правильный вариант. Тем не менее во втором варианте, когда прятали еду разной ценности, подсматривание не помогало собакам выбрать наилучшую опцию. Авторы считают, что это может быть связано с чрезмерной возбудимостью собак и желанием найти награду. В целом авторы приходят к выводу, что собаки в некоторой степени подстраивают свое поведение под конкретную задачу, но уступают в этом приматам.

 
 
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Согласно ученым, собаки могут осознавать, что перед ними стоит задача, для решения которой им не хватает информации. Ранее биологи считали, что подобные...
 
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