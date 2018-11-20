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Мнение. Флагманские смартфоны вам больше не нужны, и вот почему

21.11.2018 16:05 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Мнение. Флагманские смартфоны вам больше не нужны, и вот почему
Антон Мерзляков — редактор рубрики «Техногид», журналист 42.TUT.BY. Больше двух лет обозревает разные гаджеты — от смартфонов, планшетов и ноутбуков до «умных» газонокосилок.

В этом году вышло множество новых смартфонов: от «бюджетных» моделей за 400 рублей и до дорогих топовых аппаратов, стоимость которых доходит до пяти тысяч рублей. Мне удалось попользоваться устройствами практически из всех ценовых категорий и понять, что покупка флагманских гаджетов сегодня вряд ли окажется оправданной для многих пользователей — и вот почему.

Смартфоны за 700 рублей выглядят как дорогие флагманы

Еще несколько лет назад устройства за 200−300 долларов считались низкоранговыми аппаратами, которые едва ли могли соперничать с топовыми моделями. Первые уступали дорогим флагманам практически по всем параметрам, но сегодня ситуация изменилась.

Мнение. Флагманские смартфоны вам больше не нужны, и вот почему
На фото Xiaomi Mi 8 Lite. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Смартфоны за 400−700 рублей (в особенности от китайских производителей) выполняются из тех же материалов, что и гаджеты из высшей ценовой категории: в корпусах почти всех современных аппаратов используется металл или стекло, пластик уходит в прошлое.

Некоторые модели вроде Xiaomi Mi 8 Lite или Honor 8X визуально и вовсе не отличить от девайсов с вдвое, а то и втрое большей стоимостью (например, Honor 10 или Huawei Mate 20 Pro) — в этих аппаратах задние панели могут похвастаться красивой градиентной расцветкой, выделяющей девайсы из массы однообразных моделей.

Мнение. Флагманские смартфоны вам больше не нужны, и вот почему
На фото Honor 8X

Предположим, что если у неподготовленных покупателей спросить, какой из таких смартфонов дороже, и исходить только из их внешнего вида, многие наверняка не смогут с ходу дать правильный ответ.

Качество сборки относительно недорогих телефонов вопросов также не вызывает: не припомню, чтобы в каком-либо аппарате этого года с этим встречались серьезные проблемы.

Разница в экранах есть, но значительной ее назвать вряд ли получится

В большинстве смартфонов топового уровня сегодня устанавливают OLED-матрицы. Последние позволяют отображать более насыщенные цвета с широкими углами обзора и потребляют меньше энергии. Но при этом подобные дисплеи, как правило, отличаются «кислотной» цветопередачей — оттенки кажутся контрастнее, чем должны быть на самом деле.

Мнение. Флагманские смартфоны вам больше не нужны, и вот почему
На фото Xiaomi Redmi Note 6 Pro. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

С IPS-дисплеями, которые чаще всего используются в аппаратах за 400−700 рублей (если не брать в расчет устройства от Samsung с такой же или чуть большей стоимостью), такой проблемы обычно нет. Они, наоборот, показывают цвета такими, какие те должны быть — многим такой вариант в сравнении с OLED нравится даже больше.

Конечно, IPS-панели могут отличаться по качеству — например, «желтить» при наклоне. Но откровенно плохих IPS-матриц в среднебюджетных устройствах этого года я не припомню. Самая распространенная проблема подобных экранов независимо от компании-производителя смартфона — падение яркости при взгляде сбоку. Но, на мой взгляд, с учетом цены последнее вполне им вполне можно простить.

Производительность больше не проблема?

С производительностью ситуация обстоит еще проще. Многие смартфоны в ценовой категории от 400 до 700 рублей сегодня набирают около 100−140 тысяч баллов в AnTuTu. Таких показателей хватит для абсолютно любых задач начиная от общения в мессенджерах или просмотра роликов в YouTube и заканчивая «тяжелыми» 3D-играми вроде PUBG или WOT Blitz.

Возможно, их придется запускать на средних, а не максимальных настройках графики. Но, субъективно говоря, разница в качестве текстур или частоте кадров не столь заметна, чтобы покупать топовые смартфоны с ценой, в несколько раз более высокой.

Флагманы в AnTuTu набирают свыше 250 баллов в случае с Android-смартфонами и около 350 тысяч в случае с iPhone Xs, но всю эту мощь просто некуда деть. Единственное более или менее серьезное «оправдание» для такой производительности — задел на будущее.

По времени автономной работы — паритет

По времени автономной работы между дорогими и более бюджетными устройствами установился паритет: и те, и другие от одного заряда в большинстве случаев «живут» около одного рабочего дня.

Бывают и исключения, когда время работы получается растянуть до полутора-двух суток, но такие смартфоны, опять же, встречаются и в нижем, и в верхнем ценовом сегменте.

Мнение. Флагманские смартфоны вам больше не нужны, и вот почему
Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: pixabay.com

Правда, по времени восполнения заряда топовые гаджеты пока выигрывают: технология ускоренной подзарядки в устройствах среднего класса пока встречается достаточно редко. Это же касается и беспроводного способа восполнения энергии.

Самое главное различие — в камерах

Основная камера и, как следствие, качество финальных фотографий — наверное, единственная область, в которой топовые гаджеты сильно лучше устройств среднего уровня.

И если в дневное время при хорошем освещении практически все современные смартфоны смогут выдать приемлемую фотографию, то ночью или в помещении флагманы вырываются вперед.

Мнение. Флагманские смартфоны вам больше не нужны, и вот почему
На фото Galaxy A7 (2018) справа. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

К тому же их оснащают большим количеством полезных функций вроде оптического увеличения или широкого угла съемки. Но в некоторых простых вариантах (например, Samsung Galaxy A7 2018) такие режимы также начинают появляться.

При этом сказать, что у «бюджетников» в этом направлении не происходит улучшений, нельзя. Устройства от компаний Samsung, Xiaomi, Huawei и Honor в этом году в условиях недостаточного освещения стали снимать ощутимо лучше в сравнении с аппаратами с аналогичной ценой (400-700 рублей) прошлого года. Возможно, в будущих «середняках» качество ночной съемки окажется еще лучше.

 
 
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В этом году вышло множество новых смартфонов: от «бюджетных» моделей за 400 рублей и до дорогих топовых аппаратов, стоимость которых доходит до пяти тысяч рублей....
 
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