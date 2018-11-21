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Как изменились телевизоры за 80 лет? Рассказываем в инфографике

22.11.2018 09:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Вставляем вилку в розетку, нажимаем кнопку на пульте, а дальше — магия? Будь то старенький кинескоп или огромная «плазма» на всю стену — немногие представляют, что происходит внутри этих коробок и как невидимый поток данных превращается в яркую картинку на экране. Вместе с компанией LG мы приоткрываем завесу тайны и рассказываем о том, как менялись телевизоры и показываем принцип их работы.

Как изменились телевизоры за 80 лет? Рассказываем в инфографике

 

Как изменились телевизоры за 80 лет? Рассказываем в инфографике

 

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Как изменились телевизоры за 80 лет? Рассказываем в инфографике

Компания LG на протяжении пяти лет подряд возглавляет мировые рейтинги по продажам OLED-телевизоров: с 2013 по 2017 год. По данным исследований IHS Markit, Technology Group, TV Sets Market Tracker, Q4 2017.

 
 
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Вставляем вилку в розетку, нажимаем кнопку на пульте, а дальше — магия? Будь то старенький кинескоп или огромная «плазма» на всю стену — немногие представляют, что...
 
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