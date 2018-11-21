Далекая звезда мерцает странным образом. Это объясняют тем, что вокруг нее движется необычное облако материала или что-то еще более загадочное. Научная работа об этой звезде опубликована в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, кратко о ней рассказывает Scientific American .



«Звезда Табби» (KIC 8462852) в представлении художника. Изображение: NASA/JPL-Caltech

Звезда под обозначением VVV-WIT-07 намного старше и краснее Солнца. Летом 2012 года ее яркость объекта немного снизилась на 11 дней, а за следующие 48 дней резко упала. Что-то заблокировало около 80% света звезды, направленного к Земле. Астрономы не смогли объяснить это затемнение вращением планеты, движением облаков пыли или другими известными причинами.

Ранее специалисты уже сталкивались с необъяснимым потускнением космических тел. Звезду J1407 периодически затмевает массивный объект, похожий на планету с кольцами в 200 раз шире колец Сатурна. В результате звезда теряет до 95% своего блеска.

Широко известна стала также «звезда Табби» под названием KIC 8462852. На протяжении различных промежутков времени ее светимость снижалась примерно на 20%. Некоторые ученые-энтузиасты приписывают это деятельности чрезвычайно развитой цивилизации, создающей вокруг своей звезды мегаструктуры (однако есть и другие теории).

Основываясь на данных наблюдений, астрономы предполагают, что недавно найденная звезда VVV-WIT-07 может продолжать мерцать и в 2019 году. Вероятно, в течение года получится наблюдать еще четыре «затемнения», так как таинственный материал, блокирующий свет, продолжает двигаться по орбите.

Новые примеры потускнений могут помочь быстрее найти объяснение для всех случаев. «Если в двух случаях затемнения вызваны одним и тем же естественным процессом, это делает менее вероятным что-то необычное, например, гигантские строительные проекты в космосе», отмечает обозреватель Scientific American.