Топ-модель с прицелом на перспективу. Тест гибрида видеорегистратора и радар-детектора Neoline X-COP 9100s

На тыльной стороне и одной из боковых граней подробно описаны характеристики гибрида и комплект поставки, который весьма порадовал. Выглядит он так:

непосредственно Neoline X-COP 9100s;

крепление на лобовое стекло на двухстороннем скотче 3М;

адаптер питания 12В/24В;

кабель питания 12В/24В для подключения к бортовой сети;

комплект крепежа на двухстороннем скотче для фиксации кабеля;

сменный "пятачок" скотча 3М для крепления;

кейс для хранения и переноски;

съемник двухстороннего скотча;

руководство по эксплуатации и гарантийный талон.

В комплекте предусмотрен один единственный вариант крепления – держатель на двухстороннем скотче 3М. Приятно, что производитель позаботился о пользователях и положил в комплект не только сменный пятачок двухстороннего скотча, но и специальный пластиковый съемник, облегчающий снятие крепления с лобового стекла. Даже захотелось оставить его себе, потому что после тестов устройств с креплением на скотче приходится использовать самые разные подручные средства: старая банковская карта, шпатель :), сломанный нож...





Монтаж устройства на лобовое стекло предельно прост: надеваем его на держатель, выбираем подходящее место, снимаем полиэтилен с двухстороннего скотча и прижимаем к стеклу. Далее подключаем кабель в прикуриватель – готово. С помощью комплектных фиксаторов кабель можно закрепить, чтобы не маячил перед глазами – длины хватает. При желании можно взять второй кабель и проложить его скрытно под обшивкой, благо, питание можно подключить к держателю. Конструкция фиксатора на держателе весьма удобна – снять прибор на ночь не составляет труда.





X-COP 9100s сегодня является одной из топовых моделей Neoline с соответствующим функционалом и ценой. Безусловно он крут – разработчики потрудились на славу. Но в белорусских реалиях его возможности избыточны. Впрочем, если вы собираетесь часто ездить в Россию или Европу, то лучше предусмотреть все «радарные неожиданности» заранее – и в этом плане X-COP 9100s подойдет как нельзя кстати.

Фотографии выполнены в студии TECHLABS, фотограф Кирилл Кручинин