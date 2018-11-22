За какие устройства МВД заплатило восемь миллионов долларов и что они умеют

Вчера стали известны крупнейшие заказчики на площадке госзакупок за январь-сентябрь этого года. Лидером по итогам девяти месяцев оказался Департамент финансов и тыла МВД, который среди прочего приобрел комплексы для радиомониторинга. 42.TUT.BY объясняет, что это за устройства и зачем они нужны.
Что купили?
МВД закупило два мобильных комплекса радиомониторинга (8,28 млн рублей), две стационарные системы мониторинга (4,137 млн рублей) и шесть портативных мобильных пеленгаторов (3,87 млн рублей). Поставщиком по всем трем лотам стало ООО «Сенком Системс», общая сумма договоров — более 16,2 миллионов рублей.
Согласно аукционным документам, мобильные комплексы — это автомобили с разнообразной технологической начинкой и несколькими рабочими местами. В состав стационарных систем мониторинга входят несколько необслуживаемых постов и рабочие места. Портативные мобильные пеленгаторы — это переносные устройства со специальным оборудованием и ПО.
Основная функция всех этих устройств — мониторинг радиоэфира. Комплексы должны выявлять источники радиопомех, а также радиопередатчики и радиоэлектронные средства, которые нарушают установленный регламент.
Что за радиомониторинг?
«Радиообмен регулируется международными нормами. Необходимо гарантировать, чтобы одновременная работа в эфире полиции, радиостанций, системы управления воздушным движением и радиолюбителей не приводила к взаимным помехам. Соответствие нормам регулируется посредством радиомониторинга, который также является преимуществом в борьбе с организованной преступностью», — говорится на сайте немецкой компании Rohde & Schwarz, программным обеспечением которой пользуется МВД Беларуси.
«Любые факторы, подвергающие риску национальную безопасность, могут своевременно обнаруживаться посредством радиолокации, которая в связи с этим является важным и эффективным средством поддержания мира», — пишут производители ПО.
Зачем это МВД?
«МВД как государственный орган, имеющий собственную радиочастотную службу, наделено полномочиями по осуществлению деятельности радиомониторинга закрепленного за ним спектра радиочастот», — отмечал представитель ведомства, разъясняя аукционные документы.
Кстати, этим же летом еще один комплекс радиомониторинга закупило Республиканское унитарное предприятие по надзору за электросвязью «БЕЛГИЭ». В конкурсе также победило ООО «Сенком Системс», цена договора составила 1 782 120 рублей.
Так эти комплексы смогут глушить связь или перехватывать звонки?
Эти — скорее всего, нет. Их основные функции другие.
Но у МВД могут быть и другие высокотехнологичные комплексы. К примеру, в 2013 году ведомство провело тендер на закупку пяти «блокираторов работы сотовых телефонов». Тогда победителем аукциона стало ООО «ТЦ СНАМИ», цена договора составила 59,8 миллиона неденоминированных рублей.