За какие устройства МВД заплатило восемь миллионов долларов и что они умеют

Вчера стали известны крупнейшие заказчики на площадке госзакупок за январь-сентябрь этого года. Лидером по итогам девяти месяцев оказался Департамент финансов и тыла МВД, который среди прочего приобрел комплексы для радиомониторинга. 42.TUT.BY объясняет, что это за устройства и зачем они нужны.

Что купили?

МВД закупило два мобильных комплекса радиомониторинга (8,28 млн рублей), две стационарные системы мониторинга (4,137 млн рублей) и шесть портативных мобильных пеленгаторов (3,87 млн рублей). Поставщиком по всем трем лотам стало ООО «Сенком Системс», общая сумма договоров — более 16,2 миллионов рублей.

Согласно аукционным документам, мобильные комплексы — это автомобили с разнообразной технологической начинкой и несколькими рабочими местами. В состав стационарных систем мониторинга входят несколько необслуживаемых постов и рабочие места. Портативные мобильные пеленгаторы — это переносные устройства со специальным оборудованием и ПО.



Образец мобильного комплекса радиомониторинга и пеленгации. Изображение: sencom-sys.by

Основная функция всех этих устройств — мониторинг радиоэфира. Комплексы должны выявлять источники радиопомех, а также радиопередатчики и радиоэлектронные средства, которые нарушают установленный регламент.