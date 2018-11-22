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Тяжелая артиллерия и новейшие «Полонезы»: сколько оружия Беларусь продала Азербайджану
23.11.2018 12:13 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
На днях стало
Торговля оружием между Беларусью и Азербайджаном продолжается уже много лет. Оружейные сделки — суммы и объемы контрактов — зачастую держатся в секрете. По неофициальной
Часть данных о международных сделаках доступна на
Бригада танков
В 2005 году Баку получил от Минска 19 танков Т-72, в 2006 — 41, в 2012 — еще 62. Официальных данных о поставках техники за последующие года нет. По
Танки Т-72 обеспечивают неплохую защиту для экипажа и при удачном стечении обстоятельств могут пережить попадание ПТУР. Калибр орудия — 125 мм, экипаж — 3 человека, боевая масса — 41 тонна.
Дивизион тяжелой артиллерии
В 2008 и 2009 годах Беларусь продала Азербайджану двенадцать самоходных артиллерийских установок «Пион». Это целый дивизион.
203-мм САУ «Пион» создавались для обстрела тылов противника и массированных бомбардировок особо важных объектов и целей. Максимальная дальность стрельбы составляет порядка 47,5 км. Пушка способна за 10 минут стрельбы доставить к цели более 500 кг взрывчатого вещества. Орудие может вести огонь как обычными, так и ядерными боеприпасами.
Больше шести дивизионов гаубиц
В 2009 и 2012 годах Беларусь в два этапа поставила в Азербайджан 120 гаубиц Д-30 калибра 122 мм.
Эти орудия ценят в войсках за простоту, надежность, огневую возможность и мобильность. Д-30 можно было перевозить со скоростью до 80 км/ч, в боевое положение орудие можно привести за 1,5−2,5 минуты. В боекомплект гаубицы входят различные боеприпасы: осколочно-фугасные, кумулятивные, дымовые, с готовыми стреловидными поражающими элементами и другие.
Эскадрилья штурмовиков
Одиннадцать штурмовиков Су-25 были поставлены с 2009 год по 2012 годы.
Прозванный военными за характерный внешний вид «Грачом» Су-25 вот уже более 40 лет состоит на вооружении разных армий мира. Пилот этого «летающего танка» практически полностью защищен от обстрела из любого ствольного оружия калибром до 12,7 мм, а по наиболее опасным направлениям — калибром до 30 мм.
Для эффективного поражения пехоты применяются подвесные установки СППУ-22−01 с подвижными пушками ГШ-23. Высокой точностью отличаются ракеты Х-25 и Х-29Л с лазерным самонаведением. А еще в арсенале штурмовика большое количество неуправляемых бомб и реактивных снарядов.
Зенитные комплексы
В 2007 году был заключен
Также Азербайджану были поставлены ЗРК «Бук-МБ» — глубокая модернизация советского комплекса «Бук-М1». В параде 26 июня 2013 года в Баку участвовало шесть самоходных огневых установок 9А310МБ, три пуско-заряжающие установки, пункт боевого управления и радиолокационная станция 80К6М. К сентябрю 2014 года Вооруженные силы Азербайджана получили второй батальон ЗРК «Бук-МБ».
Поучаствовали белорусские специалисты и в модернизации ЗРК С-125 до уровня «Печора-2Т». По
Одной из самых современных покупок комплексов ПВО
Ракетные комплексы
На данный момент
Много информации по этому комплексу все еще под грифом «секретно». Известно, что «Полонез» имеет 301-миллиметровые реактивные снаряды длиной 7,26 м с размахом стабилизаторов 0,62 м.
Отклонение от заданных координат на максимальной дистанции не превышает 30 м. Такая точность в совокупности с другими достоинствами позволяет данной ракетной системе решать многие боевые задачи, характерные для оперативно-тактических ракетных комплексов и бомбардировочной авиации.
Это далеко не весь спектр оружия, которое Беларусь поставляет в Азербайджан. Беларусь поставляла 60 БТР-70 и неизвестное количество противотанковых комплексов «Скиф». Также наша страна налаживала для Азербайджана сборку белорусских автомобилей военного назначения — МАЗ 6317 и МАЗ 5317.
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