Какая техника подешевела в интернет-магазинах в «черную пятницу»

Сегодня — «черная пятница». В этот день многие белорусские магазины предлагают скидки, в том числе — на гаджеты и бытовые электроприборы. Правда, некоторые продавцы хитрят: даже со скидкой товары продаются дороже, чем у неофициальных продавцов. 42.TUT.BY изучил скидки и выбрал самые выгодные предложения.



21vek.by

В онлайн-гипермаркете с 22 по 25 ноября обещают снизить цены до 50% на целые категории товаров — от крупной бытовой техники до предметов интерьера. Для этого при оформлении заказа необходимо воспользоваться промокодом «УРА». Для большего удобства на сайте продавца все акционные товары разделены по категориям, а также по размеру скидок.



Например, холодильник ATLANT ХМ 4008−100 с промокодом продается за 539,10 рублей вместо 599 рублей. У других продавцов на площадке KUPI.TUT.BY его цена стартует с отметки в 549−577 рублей.

Общий объем холодильника с ручным размораживанием составляет 244 литра. Класс потребления энергии — А, уровень шума не превышает 39 дБ. Показатель автономного сохранения холода — до 17 часов, мощность замораживания — не больше 3 килограмм в сутки.

С выгодой в цене получится купить и стиральную машину LG F1096SD3 . Ее акционная цена составляет 648,80 рублей, а в Сети за нее обычно просят не менее 735−765 рублей. Максимальная загрузка белья, которое за раз сможет выстирать машинка, составляет четыре килограмма. Класс энергопотребления устройства — А, скорость отжима — до 1000 оборотов в минуту. Уровень шума при стирке не превышает 57 дБ.

Телевизор Samsung UE50NU7400U оценили в 1349,10 рублей вместо прежних 1499 рублей. Такая же модель в других местах продается минимум от 1400 рублей, у некоторых продавцов цена доходит и до 1626 рублей.

Диагональ экрана этого ТВ составляет 49,5 дюймов, разрешение — 4K (или 3840 на 2160 пикселей). Индекс частоты обновления составляет 100 Гц, поддерживается стандарт HDR 10. В наличии также система умного телевидения на базе операционной системы Tizen, а также динамики общей мощностью в 20 Вт.

«5 элемент»

Сеть магазинов пока заявила скидки до 50%. Например, с 19 по 25 ноября комплект из PlayStation 4 Slim (500 ГБ) с тремя играми оценивается в 792 рубля вместе 899 рублей.



Усовершенствованная PlayStation 4 Pro на 1 ТБ памяти в комплекте с игрой Fortnite стоит 1062 рубля вместо 1199 рублей. Названные выше гаджеты можно купить не только одним платежом, но и в рассрочку.

Это же касается и игровых приставок от Microsoft — Xbox One S и Xbox One X . В зависимости от игр, которые прилагают к приставкам, их стоимость c 19 по 26 ноября варьируется от 755 до 1403 рублей. В Сети сами приставки можно найти и дешевле, но в комплекте с играми цена более и менее оправдана. Кроме того, новые Xbox также можно купить в рассрочку (до 18 месяцев).

Акция (с 20 по 26 ноября) распространяется и на некоторые устройства от Samsung — топовые смартфоны и телевизоры.

Подробную информацию о ценах на телефоны (Galaxy S8/S8+, Galaxy S9/S9+, Galaxy Note 9, Galaxy A8) мы уже давали в отдельной заметке — они подешевели до 220 рублей, правда в Сети все равно продаются дешевле. При этом эти смартфоны по таким же ценам получится купить и у некоторых других продавцов, а также операторов связи.

Из других акционных товаров можно, к примеру, рассмотреть телевизор Samsung UE49NU7650UXRU . За него просят 1649 рублей против прежних 1849 рублей. При этом в Сети за эту модель просят не менее 1835 рублей. Устройство может похвастаться 48,5 дюймовой панелью 4K с поддержкой HDR 10, индексом частоты обновления в 50 Гц и изогнутым экраном. В наличии и Smart TV на фирменной Tizen OS.

Со скидкой также выйдет купить некоторые модели микроволновок, холодильников, стиральных машин от других производителей.

«Электросила»

По 25 ноября в сети предлагают скидки размером до 50%.



Например, телевизор PHILIPS 32PHS4012/12 продается за 381,34 рубля (было 476,67 рублей), а у других продавцов стоит не менее 430 рублей. У модели 31,5-дюймовый экран разрешением 1366 на 768 точек, индекс частоты обновления в 50 Гц и динамики общей мощностью в 16 Вт.

Смартфон Nokia 2 (с поддержкой двух SIM-карт) оценили в 203,55 рублей вместо 254,44 рублей. При этом в Сети купить его меньше, чем за 220 рублей, не получится. Аппарат оснащается 5-дюймовым экраном (1280 на 720 точек), основной камерой на 8 Мп и фронтальной на 5 Мп. Емкость аккумулятора составляет целых 4100 мАч.

Стиральная машина LG F2J6HS0W в «Электросиле» со скидкой продается за 836,40 рублей (прежняя цена — 1 231,11 рублей). В наших интернет-магазинах купить ее при этом получится минимум от 970−1000 рублей. Глубина этой стиралки составляет 45 сантиметров, максимальная загрузка — семь килограмм. Максимальная скорость при отжиме — 1200 оборотов, уровень шума при этом не превышает 56 дБ.

Официальные магазины Xiaomi

Скидки на устройства компании Xiaomi предоставляют и официальные магазины этого бренда в Беларуси. Например, в Xistore.by гаджеты со сниженной ценой можно приобрести с 23 по 25 ноября — полный список аппаратов (смартфоны, аксессуары к ним, ноутбуки) указан на сайте магазина. Там же написано0 что количество товаров ограничено.



Телефон Redmi 6A (2/16 ГБ) продают за 199 рублей вместо прежних 279 рублей. В Сети меньше чем за 235−240 рублей его также не найти. Аппарат оснащается экраном на 5,45-дюймов (1440 на 720 точек), процессором от MTK, батареей на 3000 мАч, основной камерой на 13 Мп и фронтальной на 5 Мп.

«Умные» весты Mi Scale 2 оценили в 74,80 рублей (вместо 88 рублей). Другие продавцы в интернете отдают устройство минимум за 80 рублей. Кроме показа веса аппарат может определить доли жировой и мышечной ткани, а также доли воды.

Наушники Xiaomi Piston Pro в Xistore стоят 58,65 рублей, а ранее продавались на 69 рублей. В Сети они стоят либо столько же, либо немного больше — в районе 60−70 рублей. Наушники подключаются к другим гаджетам через 3,5-мм разъем, выполнены в форме затычек и поставляются с комплектом сменных амбушюр.

МТС

Ранее в МТС обещали , что с 23 по 25 ноября в салонах связи и интернет-магазине стоимость некоторых аппаратов от Samsung, Huawei, Xiaomi и других брендов снизятся до 70%, но точный список акционных товаров на сайте оператора пока не опубликован, а интернет-магазин на время написания заметки (утро пятницы) при попытке захода на него выдает ошибку.





velcom

В velcom список устройств со скидками можно найти в интернет-магазине поиском по ключевому слову «черный weekend». По 25 ноября там снизили цены на 25 моделей смартфонов. Некоторые устройства, опять же, доступны как при единовременной оплате, так и через рассрочку.



Например, Honor 7C оценили в 299 рублей, когда в Сети его получится купить от 340 рублей. У аппарата 5,7-дюймовый экран, двойная основная камера на 13 Мп и 2 Мп, процессор Snapdragon 430, 3/32 ГБ памяти и аккумулятор на 3000 мАч.

Samsung Galaxy J6+ (2018) в velcom стоит 429 рублей, а в Сети — не менее 444−467 рублей. У него экран на 6 дюймов (1480 на 720 точек), двойная основная камера (13 Мп + 5 Мп), 3/32 ГБ памяти и батарея на 3300 мАч.

Кроме того, некоторые смартфоны Apple при покупке в рассрочку на шесть или одиннадцать месяцев также упали в цене. Для примера: новейший iPhone Xs (64 ГБ) в обычные дни оценивается в 3499 рублей, а на акции при выборе рассрочки на указанные выше периоды — 2999 рублей.

iPhone Xs с объемом памяти в 512 ГБ подешевел еще больше. Его обычная цена равняется 4699 рублям, а при рассрочке на шесть или одиннадцать месяцев — 3999. Разница в цене составляет 700 рублей.

Это же касается и увеличенного iPhone Xs Max . Его стандартная цена (64 ГБ) равняется 3799 рублям, а акционная при выборе рассрочки на шесть или одиннадцать месяцев — 3299 рублей. У неофициальных продавцов в Сети iPhone Xs (64 ГБ) продается от 2540 рублей, iPhone Xs Max с таким же объемом памяти 2840 рублей.