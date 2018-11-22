ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На месте гибели Содома и Гоморры нашли признаки древней катастрофы

23.11.2018 12:57 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Ученые Юго-западного университета Троицы в Альбукерке (США) пришли к выводу, что упавший около четырех тысяч лет назад метеорит уничтожил поселения людей к северу от Мертвого моря. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Science News.

На месте гибели Содома и Гоморры нашли признаки древней катастрофы
Мертвое море. Изображение: David Shankbone / wikipedia.org / CC BY-SA 3.0

Археологи провели раскопки пяти древних крупных поселений в Иордании. Исследователи выяснили, что люди проживали в них в течение 2500 лет до конца бронзового века, после чего деревни оказались заброшенными на 600−700 лет. Были также обнаружены 120 небольших стоянок, которые испытали на себе воздействие сильной жары и ветра.

По мнению специалистов, на момент падения метеорита в регионе проживали 40−65 тысяч человек. Результаты радиоуглеродного датирования показали, что около 3700 лет назад дома, построенные из глиняного кирпича, внезапно исчезли, оставив только каменные фундаменты. Кроме того, внешний слой многих глиняных предметов оплавился с образованием кусков стекла, в которых содержатся кристаллы циркона. Это указывает на воздействие очень высокой температуры, сравнимой с температурой поверхности Солнца.

Согласно библейскому сюжету, в районе Мертвого моря находились города Содом и Гоморра, которые были уничтожены ветхозаветным богом за грехи их жителей. Некоторые ученые считают, что города были стерты с лица земли при падении астероида.

 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ученые Юго-западного университета Троицы в Альбукерке (США) пришли к выводу, что упавший около четырех тысяч лет назад метеорит уничтожил поселения людей...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Какая техника подешевела в интернет-магазинах в «черную пятницу»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика