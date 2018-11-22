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Эксперт назвал пять худших пистолетов всех времен

23.11.2018 17:32 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Военный эксперт Кайл Мизоками назвал пять худших пистолетов, которые были когда-либо созданы в мире. Это оружие не отличается надежностью и может подвести в любой момент. Учитывая, что пистолет чаще всего используется на дистанции от нуля до восьми метров, любая задержка при стрельбе будет стоить владельцу жизни.

Эксперт назвал пять худших пистолетов всех времен
Намбу Тип 14. Фото: wikipedia.org/Olegvolk

Японский пистолет Намбу попал в рейтинг не зря. Хотя внешне это оружие напоминает знаменитый Luger P-08, но не обладает и толикой достоинств немецкого пистолета. Одним из главных недостатков этого пистолета является слабая пружина ударника, из-за чего часто происходят осечки. Другой серьезной проблемой стало выпадение магазина при стрельбе. Эргономика пистолета также отставляла желать лучшего.

Эксперт назвал пять худших пистолетов всех времен
Beretta M192. Фото: wikipedia.org/Trippingpara

Итальянская Beretta M1923 выделяется из череды удачных пистолетов итальянской фирмы. Главной проблемой пистолета стал слабый патрон 9×19 Glisenti. Ему откровенно не хватало мощности в качестве армейского оружия. Военные оружие не приняли, предпочитая более пистолеты под 7,65 Browning и 9×19 Parabellum.

Эксперт назвал пять худших пистолетов всех времен
Тип 68. Фото: modernfirearms.net

Северокорейский пистолет Тип 68 — это не самая удачная копия советского ТТ. Пистолет получился громоздким и обладал сильной отдачей, что сильно снижало точность стрельбы. А еще он был короче оригинала и стрелять из Тип 68 было неудобно из-за внесенных в оригинальную конструкцию изменений.

Эксперт назвал пять худших пистолетов всех времен
Colt 2000. Фото: ar15.com

Colt 2000 стал запоздалой и неудачной попыткой ответить на стремительно завоевывающий рынок Glock 17. Пистолет, разработанный двумя легендарными оружейниками Ридом Найтом и Юджином Стонером, оказался крайне ненадежным. Были проблемы с экстракцией стреляных гильз, точностью и безопасностью.

Эксперт назвал пять худших пистолетов всех времен
Фото: wikipedia.org/CC BY-SA 4.0

Пистолет Deer Gun — очередная идея ЦРУ, которая на проверку оказалась провальной. Пистолет предназначался для одного-единственного выстрела, чтобы потом завладеть оружием убитого. Хотя в коробке к нему было три патрона 9×19 Parabellum, сделать второй выстрел было проблематично — перезарядка занимала сравнительно долгое время. Да и сам патрон не гарантировал устранения противника одним выстрелом.

 
 
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Военный эксперт Кайл Мизоками назвал пять худших пистолетов, которые были когда-либо созданы в мире. Это оружие не отличается надежностью и может подвести...
 
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