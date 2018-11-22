Эксперт назвал пять худших пистолетов всех времен

Военный эксперт Кайл Мизоками назвал пять худших пистолетов , которые были когда-либо созданы в мире. Это оружие не отличается надежностью и может подвести в любой момент. Учитывая, что пистолет чаще всего используется на дистанции от нуля до восьми метров, любая задержка при стрельбе будет стоить владельцу жизни.



Намбу Тип 14. Фото: wikipedia.org/Olegvolk

Японский пистолет Намбу попал в рейтинг не зря. Хотя внешне это оружие напоминает знаменитый Luger P-08, но не обладает и толикой достоинств немецкого пистолета. Одним из главных недостатков этого пистолета является слабая пружина ударника, из-за чего часто происходят осечки. Другой серьезной проблемой стало выпадение магазина при стрельбе. Эргономика пистолета также отставляла желать лучшего.



Beretta M192. Фото: wikipedia.org/Trippingpara

Итальянская Beretta M1923 выделяется из череды удачных пистолетов итальянской фирмы. Главной проблемой пистолета стал слабый патрон 9×19 Glisenti. Ему откровенно не хватало мощности в качестве армейского оружия. Военные оружие не приняли, предпочитая более пистолеты под 7,65 Browning и 9×19 Parabellum.



Тип 68. Фото: modernfirearms.net

Северокорейский пистолет Тип 68 — это не самая удачная копия советского ТТ. Пистолет получился громоздким и обладал сильной отдачей, что сильно снижало точность стрельбы. А еще он был короче оригинала и стрелять из Тип 68 было неудобно из-за внесенных в оригинальную конструкцию изменений.



Colt 2000. Фото: ar15.com

Colt 2000 стал запоздалой и неудачной попыткой ответить на стремительно завоевывающий рынок Glock 17. Пистолет, разработанный двумя легендарными оружейниками Ридом Найтом и Юджином Стонером, оказался крайне ненадежным. Были проблемы с экстракцией стреляных гильз, точностью и безопасностью.



Фото: wikipedia.org/CC BY-SA 4.0

Пистолет Deer Gun — очередная идея ЦРУ, которая на проверку оказалась провальной. Пистолет предназначался для одного-единственного выстрела, чтобы потом завладеть оружием убитого. Хотя в коробке к нему было три патрона 9×19 Parabellum, сделать второй выстрел было проблематично — перезарядка занимала сравнительно долгое время. Да и сам патрон не гарантировал устранения противника одним выстрелом.