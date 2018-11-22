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Эксперт назвал пять худших пистолетов всех времен
23.11.2018 17:32 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Военный эксперт Кайл Мизоками назвал пять худших
Японский пистолет Намбу попал в рейтинг не зря. Хотя внешне это оружие напоминает знаменитый Luger P-08, но не обладает и толикой достоинств немецкого пистолета. Одним из главных недостатков этого пистолета является слабая пружина ударника, из-за чего часто происходят осечки. Другой серьезной проблемой стало выпадение магазина при стрельбе. Эргономика пистолета также отставляла желать лучшего.
Итальянская Beretta M1923 выделяется из череды удачных пистолетов итальянской фирмы. Главной проблемой пистолета стал слабый патрон 9×19 Glisenti. Ему откровенно не хватало мощности в качестве армейского оружия. Военные оружие не приняли, предпочитая более пистолеты под 7,65 Browning и 9×19 Parabellum.
Северокорейский пистолет Тип 68 — это не самая удачная копия советского ТТ. Пистолет получился громоздким и обладал сильной отдачей, что сильно снижало точность стрельбы. А еще он был короче оригинала и стрелять из Тип 68 было неудобно из-за внесенных в оригинальную конструкцию изменений.
Colt 2000 стал запоздалой и неудачной попыткой ответить на стремительно завоевывающий рынок Glock 17. Пистолет, разработанный двумя легендарными оружейниками Ридом Найтом и Юджином Стонером, оказался крайне ненадежным. Были проблемы с экстракцией стреляных гильз, точностью и безопасностью.
Пистолет Deer Gun — очередная идея ЦРУ, которая на проверку оказалась провальной. Пистолет предназначался для одного-единственного выстрела, чтобы потом завладеть оружием убитого. Хотя в коробке к нему было три патрона 9×19 Parabellum, сделать второй выстрел было проблематично — перезарядка занимала сравнительно долгое время. Да и сам патрон не гарантировал устранения противника одним выстрелом.
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Военный эксперт Кайл Мизоками назвал пять худших пистолетов, которые были когда-либо созданы в мире. Это оружие не отличается надежностью и может подвести...
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