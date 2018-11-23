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Венчурный инвестор №1 в России Александр Румянцев учредил собственную номинацию на конкурсе «Стартап года 2018»

24.11.2018 16:08 — Новости Hi-Tech | Bybanner  
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Частный венчурный инвестор Александр Румянцев учредил собственную номинацию в рамках крупнейшего в Беларуси конкурса стартап-проектов «Стартап года 2018».

«Стартап года» - это самая крупная конференция ИТ-предпринимателей и инвесторов в Беларуси, который ежегодно проводит центр поддержки предпринимательства «Стартап технологии». Ключевым элементом мероприятия является международный конкурс стартапов.

Александр Румянцев - был признан лидером рейтинга самых активных российских частных венчурных инвесторов в 2016 и 2017 годах. Он проинвестировал более 50 технологических проектов. 

На конкурсе проектов «Стартап года» Александр Румянцев рассчитывает увидеть интересные проекты, которым сможет сделать инвестиционное предложение в размере до 50000 евро. Предпочтение при отборе будет отдаваться ИТ-проектам.

Для участия в номинации «Инвестиции от Александра Румянцева» предприниматели должны отразить в презентации не только идею проекта, но и имеющиеся результаты: технологию, прототип или готовый продукт. Помимо инвестиций на развитие, Александр Румянцев сможет предоставить стартапам менторскую поддержку, помощь в усилении команды, а также бухгалтерское и юридическое сопровождение. 

«В Беларуси довольно много хороших стартапов. Конференция «Стартап года» собирает лучшие стартапы, поэтому я рассчитываю увидеть здесь интересные проекты и проинвестировать их совместно с центром «Стартап технологии», - отметил Александр Румянцев.

Как отметил директор центра «Стартап технологии» Алексей Шабловский, в Беларуси ежегодно создается все больше перспективных стартапов, большинству из которых требуются инвестиции на развитие и масштабирование.

«С Александром Румянцевым мы уже сотрудничаем по некоторым проектам. Я очень рад, что Александр откликнулся на наше предложение о совместном инвестировании в белорусские стартапы. Cегодня многие белорусские стартапы недооценены, что создает хорошие возможности для инвесторов. Беларусь уже дала жизнь таким успешным стартапам как Viber, Flo, AImatter, PandaDoc, Maps.me, MSQRD и др. Наша страна становится все более притягательной как для стартапов, так и для венчурных инвесторов. В 2009 году, когда команда центра «Стартап технологии» проводила первое стратап-мероприятие в Беларуси, Startup Weekend, никто не мог подумать, что спустя несколько лет Беларусь будут называть «Силиконовой долиной Восточной Европы. Однако, всегда есть над чем работать. Лучшие стартапы и лучшие инвестиции, очевидно, впереди» - отметил Алексей Шабловский.

Прием заявок в номинацию открыт до 30 ноября 2018 года. Для участия в отборе стартапам необходимо пройти процедуру регистрации и подать заявку на сайте Startupbelarus.by.

Об организаторе 

Стартап технологии» - первый центр поддержки предпринимательства, системно работающий над развитием инновационного бизнеса в Беларуси. Компания проводит ключевые стартап-конференции Minsk FinTech Conference, «Стартап года» и Startup Weekend, бизнес-форумы Invest Weekend, тематические митапы, мастер-классы и известных предпринимателей, а также международные битвы стартапов.

 
 
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Частный венчурный инвестор Александр Румянцев учредил собственную номинацию в рамках крупнейшего в Беларуси конкурса стартап-проектов «Стартап года 2018».
 
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