ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Опубликовано новое видео падения российского штурмовика в Сирии

24.11.2018 16:10 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Новое видео сбитого весной 2018 года российского штурмовика Су-25СМ опубликовал Telegram-канал Directorate 4. Видео было снято террористами из группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ).


Открыть/скачать видео (4.74 МБ)

Штурмовик упал 3 февраля в сирийском селе Масеран. Пилот, майор Роман Филиппов, успел катапультироваться, но был окружен боевиками. Приняв бой, летчик подорвал себя и нескольких террористов гранатой.

Российские военные разбомбили позиции боевиков в районе, откуда была запущена ракета по Су-25. Министерство обороны заявило, что был нанесен «групповой удар высокоточным оружием», в результате которого были убиты более 30 боевиков.

На видео есть момент запуска ракеты ПЗРК. Однако к инциденту с Су-25СМ он отношения не имеет — джихадисты вставили кадры, сделанные в декабре 2017 года, когда был сбит учебно-боевой самолет ВВС САР L-39 из ПЗРК «Стрела-3».

 
 
Ссылка на источник 73
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новое видео сбитого весной 2018 года российского штурмовика Су-25СМ опубликовал Telegram-канал Directorate 4. Видео было снято террористами из группировки «Хайат Тахрир...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Венчурный инвестор №1 в России Александр Румянцев учредил собственную номинацию на конкурсе «Стартап года 2018»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика