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Опубликовано новое видео падения российского штурмовика в Сирии
24.11.2018 16:10 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Новое видео
Штурмовик упал 3 февраля в сирийском селе Масеран. Пилот, майор Роман Филиппов, успел катапультироваться, но был окружен боевиками. Приняв бой, летчик подорвал себя и нескольких террористов гранатой.
Российские военные разбомбили позиции боевиков в районе, откуда была запущена ракета по Су-25. Министерство обороны заявило, что был нанесен «групповой удар высокоточным оружием», в результате которого были убиты более 30 боевиков.
На видео есть момент запуска ракеты ПЗРК. Однако к инциденту с Су-25СМ он отношения не имеет — джихадисты вставили кадры, сделанные в декабре 2017 года, когда был сбит учебно-боевой самолет ВВС САР L-39 из ПЗРК «Стрела-3».
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