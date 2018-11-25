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Как удалить свои данные из популярных соцсетей

26.11.2018 08:05 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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За последний месяц в Беларуси стало больше дел из-за «экстремистских» или «нацистких» постов в соцсетях. К примеру, минчанина оштрафовали из-за фото в Facebook в одежде с «экстремистскими» надписями. Житель Гродно стал фигурантом разбирательства из-за картинок «ВКонтакте», которые, по его мнению, осуждали и высмеивали нацистскую идеологию. Жителю Могилева пришлось ответить перед законом за репост пятилетней давности.

Конечно, публиковать экстремисткие или ненавистнические материалы не стоит в принципе. Но если вы не уверены в содержании всех своих постов за всю историю страницы — возможно, будет проще закрыть или удалить их одним махом. 42.TUT.BY рассказывает, как это сделать.

ВКонтакте

Как удалить свои данные из популярных соцсетей
Изображение: appleinsider.ru

Часто причиной для судебных разбирательств становятся фотографии в альбомах или публикации на стене. Если старые фото не дороги вам как память, можно удалить их массово.

Удалить сразу все записи на стене средствами ВКонтакте невозможно — только по одной. Еще один вариант — воспользоваться сторонними расширениями, однако в этом случае сложно гарантировать безопасность вашего аккаунта сохранность данных.

Как удалить записи со стены

Нажимайте на кнопку … в правом верхнем углу записи — «Удалить запись».

Есть возможность и удалить аккаунт полностью — сделать это можно по ссылке. Страницу можно будет восстановить с сохранением всех прежних данных еще в течение семи месяцев (210 дней). Если вы не захотите ее восстанавливать, она будет удалена навсегда.

По российским законам, ВКонтакте обязана хранить переписку российских пользователей в течение шести месяцев, другую информацию о них — в течение года. Возможно, так же она поступит и с данными граждан других стран.

Instagram

Как удалить свои данные из популярных соцсетей
Фото: Reuters

Самый простой способ скрыть свои посты в Instagram от посторонних — сделать аккаунт закрытым. После этого старые и новые публикации будут видны только подписчикам, а новые подписчики будут добавляться только с вашего разрешения.

Как сделать аккаунт закрытым

Иконка с человеком в верхнем правом углу страницы — «Редактировать профиль» — «Конфиденциальность и безопасность» — «Закрытый аккаунт».

Эта опция доступна только в десктопной и мобильной версиях сайта, она не работает в мобильном приложении.

Популярная соцсеть позволяет временно заблокировать или полностью удалить свой аккаунт. При временной блокировке сам профиль, фото, комментарии и отметки «Нравится» будут скрыты, пока вы не активируете аккаунт снова, выполнив вход.

Как временно заблокировать аккаунт

Иконка с человеком в верхнем правом углу страницы — «Редактировать профиль» — «Временно заблокировать мой аккаунт».

Эта опция доступна только в десктопной и мобильной версиях сайта, она не работает в мобильном приложении.

Есть только один способ удалить свои данные с серверов компании — удалить аккаунт. При удалении аккаунта ваш профиль, фото, видео, комментарии, отметки «Нравится» и подписчики исчезную навсегда.

Как удалить аккаунт

Пройти по ссылке — Выбрать причину удаления из списка — Ввести свой пароль — «Полное удаление аккаунта».

Эта опция доступна только в десктопной и мобильной версиях сайта, она не работает в мобильном приложении.

Перед удалением вы можете скачать копию всех материалов, которыми делились в Instagram. Сделать это можно по ссылке.

Facebook

Как удалить свои данные из популярных соцсетей
Фото: Reuters

В Facebook есть специальный инструмент, который позволяет скрыть все старые записи. Одним кликом он перенесет все ваши посты из категории «Доступно всем» в «Только друзья».

Как ограничить доступ к старым публикациям

Треугольник в верхнем правом углу страницы — «Настройки» — «Конфиденциальность» — «Ограничить доступ к старым публикациям».

Facebook также позволяет деактивировать аккаунт или удалить его. Деактивированный профиль не видят другие пользователи, однако фото, публикации и видео не удаляются. К тому же можно продолжать использовать Facebook Messenger с прежним именем и фото профиля.

Как деактивировать аккаунт

Треугольник в верхнем правом углу страницы — «Настройки» — «Общие» — «Управление аккаунтом» — «Деактивировать».

Если аккаунт удалить полностью, то информация из него будет уничтожена навсегда — даже с серверов компании. Соцсеть отмечает, что полное удаление опубликованного вами контента может занять до 90 дней. Однако все это время она будет недоступна для других людей, использующих Facebook. Восстановить аккаунт можно в течение 30 дней.

Как удалить аккаунт

Треугольник в верхнем правом углу страницы — «Настройки» — «Ваша информация на Facebook» — «Удаление аккаунта и информации» — «Удалить мой аккаунт».

Перед удалением можно скачать всю свою информацию по ссылке.

Одноклассники

Как удалить свои данные из популярных соцсетей
Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Соцсеть позволяет сделать свой аккаунт закрытым или же удалить все данные.

До момента закрытия ваш профиль и публикации в нем доступны всем пользователям. Закрытый профиль позволяет настраивать права доступа к публикациям. Правда, эта функция платная — ее можно активировать за 30 единиц внутренней валюты соцсети.

Как сделать аккаунт закрытым

Треугольник в верхней части страницы — «Изменить настройки» — «Закрыть профиль».

Более надежный способ удалить свои данные — удалить аккаунт. Сделать это можно бесплатно.

Как удалить аккаунт

Пройти по ссылке — пролистать страницу до конца — «Отказаться от услуг».

 
Теги: Курсы валют, Гродно
 
 
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За последний месяц в Беларуси стало больше дел из-за «экстремистских» или «нацистких» постов в соцсетях. К примеру, минчанина оштрафовали из-за фото в Facebook...
 
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