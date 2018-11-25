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Как удалить свои данные из популярных соцсетей
26.11.2018 08:05 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
За последний месяц в Беларуси стало больше дел из-за «экстремистских» или «нацистких» постов в соцсетях. К примеру, минчанина
Конечно, публиковать экстремисткие или ненавистнические материалы не стоит в принципе. Но если вы не уверены в содержании всех своих постов за всю историю страницы — возможно, будет проще закрыть или удалить их одним махом. 42.TUT.BY рассказывает, как это сделать.
ВКонтакте
Часто причиной для судебных разбирательств становятся фотографии в альбомах или публикации на стене. Если старые фото не дороги вам как память, можно удалить их массово.
Удалить сразу все записи на стене средствами ВКонтакте невозможно — только по одной. Еще один вариант — воспользоваться сторонними расширениями, однако в этом случае сложно гарантировать безопасность вашего аккаунта сохранность данных.
Есть возможность и удалить аккаунт полностью — сделать это можно
По российским законам, ВКонтакте обязана хранить переписку российских пользователей в течение шести месяцев, другую информацию о них — в течение года. Возможно, так же она поступит и с данными граждан других стран.
Самый простой способ скрыть свои посты в Instagram от посторонних — сделать аккаунт закрытым. После этого старые и новые публикации будут видны только подписчикам, а новые подписчики будут добавляться только с вашего разрешения.
Популярная соцсеть позволяет временно заблокировать или полностью удалить свой аккаунт. При временной блокировке сам профиль, фото, комментарии и отметки «Нравится» будут скрыты, пока вы не активируете аккаунт снова, выполнив вход.
Есть только один способ удалить свои данные с серверов компании — удалить аккаунт. При удалении аккаунта ваш профиль, фото, видео, комментарии, отметки «Нравится» и подписчики исчезную навсегда.
Перед удалением вы можете скачать копию всех материалов, которыми делились в Instagram. Сделать это можно
В Facebook есть специальный инструмент, который позволяет скрыть все старые записи. Одним кликом он перенесет все ваши посты из категории «Доступно всем» в «Только друзья».
Facebook также позволяет деактивировать аккаунт или удалить его. Деактивированный профиль не видят другие пользователи, однако фото, публикации и видео не удаляются. К тому же можно продолжать использовать Facebook Messenger с прежним именем и фото профиля.
Если аккаунт удалить полностью, то информация из него будет уничтожена навсегда — даже с серверов компании. Соцсеть отмечает, что полное удаление опубликованного вами контента может занять до 90 дней. Однако все это время она будет недоступна для других людей, использующих Facebook. Восстановить аккаунт можно в течение 30 дней.
Перед удалением можно скачать всю свою информацию
Одноклассники
Соцсеть позволяет сделать свой аккаунт закрытым или же удалить все данные.
До момента закрытия ваш профиль и публикации в нем доступны всем пользователям. Закрытый профиль позволяет настраивать права доступа к публикациям. Правда, эта функция платная — ее можно активировать за 30 единиц внутренней валюты соцсети.
Более надежный способ удалить свои данные — удалить аккаунт. Сделать это можно бесплатно.
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На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За последний месяц в Беларуси стало больше дел из-за «экстремистских» или «нацистких» постов в соцсетях. К примеру, минчанина оштрафовали из-за фото в Facebook...
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