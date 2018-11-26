"Шесть минут ужаса". Космический аппарат InSight сел на Марс: прямая трансляция

26 ноября американский космический аппарат InSight совершил посадку на Марс. Это была опасная задача со множеством сложностей, которую специалистам NASA пришлось проводить «вслепую». Земляне могли наблюдать за процессом спуска в прямом эфире.



Посадка InSight в представлении художника. Изображение: NASA / JPL-Caltech

Посадка вслепую

Аппарат весит около 385 килограммов. Примерно за шесть минут он должен был снизить скорость с 19800 км/ч до нуля и сесть на Марс. Процесс торможения начался около 125 км от поверхности планеты. На расстоянии 12 км от поверхности раскрылся парашют, а за 15 секунд до касания аппарат выпустил три опоры и — опустится на поверхность.

«Посадка на Марс — одна из самых сложных задач, которые приходится выполнять при изучении планет, — рассказал ведущий научный сотрудник InSight Брюс Банердт. — Это трудно и опасно, потому что всегда есть пугающе высокий шанс того, что что-то может пойти не так».

Одна из главных сложностей — команда могла получать информацию о состоянии аппарата в реальном времени, ведь сигнал от Марса до Земли идет несколько минут.

В последний раз NASA вслепую сажало модуль на Марс 6 августа 2012 года — это был аппарат Curiosity. Время между предполагаемой посадкой и первой новостью о том, что она удалась, получило название «семь минут ужаса»: сотрудники NASA напряженно замерли на это время. Обозреватель Live Science отмечал , что в этот раз их были «шесть минут ужаса» — именно столько пришлось ждать первых новостей о судьбе миссии.

Посадка прошла успешно. В онлайн-трансляции можно было наблюдать за сотрудниками Лаборатории реактивного движения NASA в Пасадине и их эмоциями.



Изображение: NASA/JPL-Caltech



Изображение: NASA/JPL-Caltech



Первое изображение с поверхности Марса, которое прислал аппарат. Изображение: NASA/JPL-Caltech

Зачем бурить Марс?

Посадка прошла на нагорье Элизий — это второй по величине вулканический район на Марсе. Сразу после посадки аппарат выждет 16 минут, пока уляжется пыль. Следующие 16 минут уйдут на раскрытие солнечных батарей, которые состоят из 3200 фотоэлементов. Они обеспечат мощность в 300−600 ватт в зависимости от содержания пыли в атмосфере.

Аппарат оснащен манипулятором и буром, который может погружаться на глубину до 6 метров. Ни одна из предыдущих миссий не бурила марсианский грунт настолько глубоко. Предполагается, что аппарат проработает на Красной планете чуть больше одного марсианского года, или 728 земных дней.



Изображение: NASA/JPL

Среди задач миссии InSight — измерить температуру Марса и зафиксировать его тектоническую активность. Выявленные колебания помогут пролить свет на историю образования планеты, создать трехмерную схему ее внутреннего состава, а также определить агрегатное состояние, состав и размеры ядра. А вот поиск живых организмов в список задач InSight не входит.

NASA уже отправляло сейсмометры на Марс в 1970-х годах в рамках программы «Викинг». Однако тогда обнаружить сейсмическую активность Марса не удалось, потому что инструменты находились на корпусе спускаемых аппаратов. InSight поместит сейсмометры непосредственно в марсианский грунт.