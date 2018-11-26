Обзор и тестирование новой акустики SVEN MS-2250

В коробке, кроме самих колонок, имеется пульт дистанционного управления с батарейками и все необходимые провода.

К источнику сигнала акустика подсоединяется через классический 3.5-миллиметровый разъем, а между собой коммутируется обычными шнурами без разъемов через пружинные клеммы. Дополнительно идут настенные крепления. С их помощью можно навесить сателлиты на стену, если не предусмотрены стойки и нет никаких полок.

Сами сателлиты выполнены в деревянных корпусах, обтянутых черной пленкой. Конструкция близка к классической. В нижней части установлен широкополосный динамик, а сверху размещен полноценный высокочастотный излучатель.