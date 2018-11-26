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Обзор и тестирование новой акустики SVEN MS-2250
26.11.2018 00:05 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Трехкомпонентная акустика SVEN MS-2250 является хорошим примером современного многофункционального комбайна, в котором сочетаются расширенные возможности подключения источника звука и, собственно, хорошее звучание. Ввиду этого потенциальная сфера использования системы охватывает практически все аспекты нашей повседневной жизни. Колонки легко «подружатся» с портативными устройствами через Bluetooth, а отличный сабвуфер даст задел для построения домашнего кинотеатра. Тем более, что все необходимые мелочи предусмотрены и включены в комплект поставки.
В коробке, кроме самих колонок, имеется пульт дистанционного управления с батарейками и все необходимые провода.
К источнику сигнала акустика подсоединяется через классический 3.5-миллиметровый разъем, а между собой коммутируется обычными шнурами без разъемов через пружинные клеммы. Дополнительно идут настенные крепления. С их помощью можно навесить сателлиты на стену, если не предусмотрены стойки и нет никаких полок.
Сами сателлиты выполнены в деревянных корпусах, обтянутых черной пленкой. Конструкция близка к классической. В нижней части установлен широкополосный динамик, а сверху размещен полноценный высокочастотный излучатель.
По сути, перед нами полноценные двухполосные колонки, покрывающие большую часть звукового диапазона. Для рассматриваемого ценового сегмента это нетипично, поэтому MS-2250 сразу же начинают выглядеть выгоднее многих конкурентов.
Для придания более современной внешности передние панели декорированы накладками из черного глянцевого пластика. Естественно, снизу есть небольшие резиновые ножки, если вы все же решите установить акустику на полу.
Сабвуфер намного крупнее сателлитов. Здесь применено не самое выгодное в плане отдачи акустическое оформление – фазоинвертор. Зато низкочастотное звено не будет особо чувствительно к объему помещению, да и по поводу мощности переживать не стоит, все же используется приличный 176-миллиметровый динамик в грамотно подобранном деревянном корпусе.
На тыльной панели саба имеем тумблер включения, гнездо FM-антенны, разъемы подключения сателлитов и проводных источников звука.
Слоты для UBS-флешек и карт памяти размещены на боковой стенке слева. Поддерживаются носители с файловой системой FAT 32 объемом от 512 МБ. Что касается форматов, то воспроизводятся только файлы MP3 и FLAC.
MS-2250 также поддерживает Bluetooth, есть в ней и FM-приемник. Тюнер достаточно чувствительный, поэтому некоторые каналы ловятся даже без подключенной антенны.
Органы управления сделаны в виде 4-кнопочного кольца с основной центральной клавишей.
Каждая кнопка на корпусе саба выполняет несколько функций. И это, естественно, не очень удобно. К примеру, клавиши влево и вправо одновременно регулируют громкость и переключают треки.
Если такая схема кажется неудобной — есть пульт дистанционного управления: кнопок в нем больше, а их функции однозначны. К тому же, только с пульта доступна функция отложенного выключения акустики. Для ее активации нужно нажать клавишу Sleep.
Экран саба светится приятным белым, а не раздражающим синим или зеленым. Яркость регулируется, в режиме ожидания отображается время.
На плате сабвуфера есть микросхема с памятью и батарейка. За счет этого акустика запоминает все выбранные установки, и они не сбрасываются при выключении питания
Электронная часть не вызывает нареканий, наоборот, все сделано реально основательно и продуманно.
Для питания установлен массивный понижающий трансформатор с мощностью вторичных обмоток около 84 вольт-ампер, что даже больше суммарной заявленной мощности всего комплекта. Трансформатор, очевидно, лучше импульсного источника хотя бы в плане минимизации шумов.
Усилитель построен на трех микросхемах. Для сабвуфера используется продвинутая TDA7265 в мостовом включении, а для сателлитов – пара TDA2030A. Примечательна не только соответствующая мощность, но и тот факт, что установлены полноценные брендовые чипы STMicroelectronics, а не более дешевые безымянные аналоги.
Рассмотрение реальных характеристик начнем с АЧХ, которую мы измеряли при нулевых (то есть базовых) настройках тембрального баланса. Сателлиты начинают играть примерно от 100 Гц, и, как мы уже успели отметить, легко покрывают весь частотный диапазон. Даже на 20 кГц нет никакого намека на завал. Сабвуфер согласован самым оптимальным образом, а его нижняя граница стремится к 40 Гц. Все это позволяет SVEN MS-2250 выдавать сбалансированное звучание — и это полностью подтверждается субъективно.
По ощущениям, колонки играют действительно хорошо. Сателлиты обеспечивают неплохую детальность и линейность. Радует хорошо проработанная середина и полноценный верх. Инструменты звучат ярко и выразительно. Сабвуфер уверенно прокачивает помещение, захватывая сочные частоты самого низа. Потенциал большинства музыкальных направлений раскрывается на ура, также очень приятно смотреть кино и играть. Опять же, немаловажным фактом является отличная мощность без ярко выраженных нелинейных искажений на максимуме. В целом, громкости предостаточно даже для большого по размеру помещения.
Те несколько недель, в течение которых мы тестировали MS-2250, оставили только приятные впечатления.
Акустика обладает хорошим звуковым потенциалом с полноценной сценой и высокой громкостью. Кроме того, понравились расширенные возможности в виде полноценного радиоприемника и Bluetooth. К примеру, слушать музыку с телефона действительно удобно, а качество при этом ничем не отличается от проводного подключения.
Фотографии выполнены в студии TECHLABS, фотограф Кирилл Кручинин
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