Российские бомбардировщики Су-24 пролетел над кораблем НАТО

Над бельгийским командно-штабным кораблем «Годеция» (Godetia) трижды пролетели два российских бомбардировщика Су-24, сообщает SVT News. Этот корабль входил в состав эскадры кораблей НАТО, проводящей учения в Балтийском море.



Фото: Belgiens marin

Инцидент произошел в среду 21 ноября, но о нем стало известно только на днях. Фотографии российских самолетов были сделаны с борта другого корабля — фрегата «Луиза-Мари» — который находился поблизости. Фрегат проводил учения по противовоздушной обороне.



Фото: Belgiens marin

Имитировавшим атаку истребителям F-16 пришлось срочно менять задачу и перехватывать российские самолеты. По информации телеканала, Су-24, возможно, были вооружены ракетами.