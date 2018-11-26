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Российские бомбардировщики Су-24 пролетел над кораблем НАТО
27.11.2018 11:12 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Над бельгийским командно-штабным кораблем «Годеция» (Godetia) трижды пролетели два российских бомбардировщика Су-24,
Инцидент произошел в среду 21 ноября, но о нем стало известно только на днях. Фотографии российских самолетов были сделаны с борта другого корабля — фрегата «Луиза-Мари» — который находился поблизости. Фрегат проводил учения по противовоздушной обороне.
Имитировавшим атаку истребителям F-16 пришлось срочно менять задачу и перехватывать российские самолеты. По информации телеканала, Су-24, возможно, были вооружены ракетами.
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Над бельгийским командно-штабным кораблем «Годеция» (Godetia) трижды пролетели два российских бомбардировщика Су-24, сообщает SVT News. Этот корабль входил в состав...
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