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Попали по рубке. Появилось фото пробитой брони украинского катера
27.11.2018 14:35 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Фотографию пробоины в украинском бронекатере от огня российского пограничного корабля ФСБ ПСКР «Изумруд» опубликовал Telegram-канал
Известно, что после обстрела «Бердянск» потерял ход.
Броня могла быть пробита либо снарядом шестиствольной 30-мм автоматической артиллерийской установки АК-630, либо огонь велся из 12,7-мм крупнокалиберного пулемета Корд. Для обоих этих образцов вооружения противопульная алюминиевая броня украинского катера «Гюрза-М» не является серьезной преградой.
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Фотографию пробоины в украинском бронекатере от огня российского пограничного корабля ФСБ ПСКР «Изумруд» опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель».
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