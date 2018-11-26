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Wargaming поглотила британскую игровую студию Edge Case Games

27.11.2018 14:32 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Wargaming расширила присутствие в Великобритании, купив игровую студию Edge Case Games, сообщает Dev.by со ссылкой на GamesIndustry.

Wargaming поглотила британскую игровую студию Edge Case Games
Фото: gotominsk.wargaming.com

Поглощение произошло спустя несколько месяцев после открытия британского офиса Wargaming в Гилфорде. Именно в нем 32 сотрудника Edge Case и будут работать над новым проектом MMO-игры. Подробности о ней по-прежнему держат в секрете. Общее число работников Wargaming UK вырастет до 57 человек.

«Wargaming и Edge Case Games давно искали подходящий способ стать партнёрами. У них есть отличный опыт, который подходит планам Wargaming — студия запускала free-to-play MMO-проекты, созданные на технологическом стэке Unreal», — отметил директор по продукту Wargaming UK Шон Декер.

В своем комментарии топ-менеджер Wargaming сделал отсылку к игре Fractured Space. Месяцем ранее Edge Case заявила о прекращении разработки игры, которую, впрочем не стали закрывать. Поводом для этого называли желание разрабатывать новые игры, чтобы «гарантировать существование компании». С учётом последних новостей, можно предположить, что Fractured Space закрыли в рамках подготовки к поглощению.

 
Теги: Новости, Последние новости
 
 
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Wargaming расширила присутствие в Великобритании, купив игровую студию Edge Case Games, сообщает Dev.by со ссылкой на GamesIndustry.
 
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