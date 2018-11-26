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Wargaming поглотила британскую игровую студию Edge Case Games
27.11.2018 14:32 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Wargaming расширила присутствие в Великобритании, купив игровую студию Edge Case Games, сообщает
Поглощение произошло спустя несколько месяцев после
«Wargaming и Edge Case Games давно искали подходящий способ стать партнёрами. У них есть отличный опыт, который подходит планам Wargaming — студия запускала free-to-play MMO-проекты, созданные на технологическом стэке Unreal», — отметил директор по продукту Wargaming UK Шон Декер.
В своем комментарии топ-менеджер Wargaming сделал отсылку к игре Fractured Space. Месяцем ранее Edge Case
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Wargaming расширила присутствие в Великобритании, купив игровую студию Edge Case Games, сообщает Dev.by со ссылкой на GamesIndustry.
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