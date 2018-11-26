Международная команда ученых установила причину вымирания древних млекопитающих Elasmotherium sibiricum, известных как сибирские единороги или эласмотерии, сообщает Science Alert.



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Для исследований собрали 23 фрагмента костей этих животный и провели процедуру радиоуглеродного анализа.

Это помогло выяснить, что эласмотерии вымерли сравнительно недавно — 36 тысяч лет назад, фактически они могли быть современниками людей. Раньше считалось, что вымирание сибирских единорогов произошло 200 тысяч лет назад.

Сибирский единорог был уникальным видом, отколовшимся от линии, которая привела к современным носорогам более 40 миллионов лет назад. Голова этого животного была огромной, тяжелой и держалась очень низко, прямо на высоте травы. Возможно, сибирский единорог даже не мог поднимать ее.

Эласмотерии ели только траву, поэтому когда ударили заморозки, животные не смогли перейти на новую диету и погибли. Вес взрослой особи достигал 3,5 тонны. Останки этих древних гигантов чаще всего находили на севере Казахстана и в Южной Сибири, хотя один скелет был обнаружен в Одесской области Украины.