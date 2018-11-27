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Дыра в надстройке. Опубликованы фото повреждений корабля ФСБ, таранившего украинские суда
27.11.2018 12:26 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Фотографии поврежденного корабля ФСБ ПСКР «Изумруд» были опубликованы в
Судя по снимку, длина пробоины несколько метров, а ширина в месте удара не менее метра. ПСКР «Изумруд» относится к сторожевым кораблям проекта 22 460. Корабль имеет стальной корпус с двойным днищем и двойным бортом.
Водоизмещение ПСКР — 630 тонн, скорость хода — 30 узлов, дальность плавания — 3,5 тысячи миль, автономность составляет 30 суток, длина — 62,5 метра. ПСКР способен принимать на борт вертолет.
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Фотографии поврежденного корабля ФСБ ПСКР «Изумруд» были опубликованы в Twitter. Пробоина в надстройке была получена 25 ноября, когда российские пограничники...
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