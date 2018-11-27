Дыра в надстройке. Опубликованы фото повреждений корабля ФСБ, таранившего украинские суда

Фотографии поврежденного корабля ФСБ ПСКР «Изумруд» были опубликованы в Twitter . Пробоина в надстройке была получена 25 ноября, когда российские пограничники пытались вытеснить корабельную группу ВМС Украины в Керченском проливе.

ПСКР № 354 "Изумруд" Береговой службы ФСБ, возвращается своим ходом на базу, после успешного тарана украинского буксира "Яны-Капу" (в составе ВМС Украины), который по заявлению украинцев остался без двигателя. Шрамы украшают мужчин! pic.twitter.com/cdyAjrtJRC — kakonobylo (@kakonobylo) 25 ноября 2018 г.

Судя по снимку, длина пробоины несколько метров, а ширина в месте удара не менее метра. ПСКР «Изумруд» относится к сторожевым кораблям проекта 22 460. Корабль имеет стальной корпус с двойным днищем и двойным бортом.

Водоизмещение ПСКР — 630 тонн, скорость хода — 30 узлов, дальность плавания — 3,5 тысячи миль, автономность составляет 30 суток, длина — 62,5 метра. ПСКР способен принимать на борт вертолет.