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Просто лучший! Обзор игрового монитора AOC Agon AG271QG

27.11.2018 00:05 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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    AOC Agon AG271QG — это игровой монитор до последнего проводка и пикселя матрицы. Поддержка Nvidia G-Sync, Nvidia Ultra Low Motion Blur, Game Color, ShadowControl, Overdrive — от одного перечисления игровых возможностей голова идет кругом. А ведь еще и частота регенерации сверхвысока — 165 Гц! На такое способны только лучшие игровые мониторы, и Agon AG271QG определенно из их числа. Правда, нужно помнить, что в полной мере эта модель раскрывается с видеокартами Nvidia, которые сейчас ой как не дешевы. Впрочем, с падением курса биткойна появляется все больше возможностей прихватить неплохую 3D-карту за вменяемые деньги с рук. Только выбирать надо тщательно, иначе есть большой риск нарваться на модель со всеми выжатыми соками.

    Но мы отвлеклись.Agon AG271QG специально построен на матрице VA (AHVA) — именно она на текущий момент обеспечивает оптимальное соотношение качества картинки, скорости переключения цвета пикселя и углов обзора. Для чисто игровой модели матрица TN, конечно, подходит лучше, но с углами обзора в ней беда, да и яркостью/контрастностью такие варианты обычно не блещут. IPS, как правило, лучше в плане цветопередачи, но полное переключение цвета пикселя в районе 15 мс — это за гранью добра и зла для игровой модели. Вот и получается, что VA со своими 4 мс (в режиме Grey-to-Grey, и около 6-8 мс в режиме Black-to-White) выигрывает по скорости у IPS и по качеству — у TN.

    В реальности в играх Agon AG271QG ведет себя отлично. Никаких шлейфов или тому подобных артефактов, связанных со скоростью отклика, не отмечается. Так что особой разницы с TN без овердрайва не заметит даже опытный игрок. А вот в плане тех же углов обзора большое преимущество на стороне AG271QG: можно активно смещаться и использовать всю поверхность стола — все равно картинка будет сохранять свои цвета, яркость и насыщенность.

    Надо отметить, что и разрешение экрана оптимально: 2560 х 1440 пикселей топовая видеокарта в большинстве игр переварит и не поперхнется, демонстрируя более-менее комфортные 40-50 FPS, и для работы комфортно — при разрешении Full HD значки очень большие, место на рабочем столе теряется и 27-дюймов используются нерационально, а на 4К при 27 дюймах все очень мелкое.

    В общем, чем продиктовано использование именно матрицы AHVA и именно разрешением 2К — понятно. Наличие геймерских технологий тоже оправдано. А теперь рассмотрим сам монитор, как он есть.

    Но, как и подобает игровому монитору, тут хватает красных акцентов и резких граней. Вот, к примеру, подставка — не стандартная аморфно-полукруглая, а многогранная в сечении. Широкие ножки тоже сходятся характерной литерой V. Видимо, от слова Victory – победа. На тыльной панели — тоже V-образные выштамповки, из-за которых порты смотрят не строго вниз, а располагаются под углом.


    В общем, такой дизайн геймеру точно понравится. Но в то же время он достаточно спокойный и ненадоедливый для обычного пользователя.

    Подставка монитора не только прочная (сама нога массивная, ножки широкие и очень устойчивые), но и еще и многофункциональная. Она позволяет регулировать высоту экрана в диапазоне 130 мм, отклонять дисплей вверх (на 21,5°) и вниз (на 3,5°), поворачивать влево и вправо (на 20°), а также переводить из альбомного режима в портретный (pivot).

    Несмотря на то, что диапазоны не самые широкие, такая подставка позволяет без проблем найти удобное положение за столом.

    Внизу имеем разъемы HDMI и DisplayPort, а также два порта USB и гнездо для подключения USB-хаба.


     
    Традиционно, приводим характеристики монитора таблицей:
     
    Диагональ экрана
    27 дюймов
    Разрешение
     2560 x 1440 пикселей при максимальной частоте 165 Гц
    Время отклика
    4 мс (GtG)
    Яркость
    350 кд/кв.м
    Контрастность
    1000:1
    Углы обзора
    178° по горизонтали, 178° по вертикали
    Игровые функции

    Nvidia G-Sync, Nvidia Ultra Low Motion Blur, Game Color, Shadow Control, Overdrive
    Видеовходы
    DisplayPort, HDMI 1.4
    Дополнительные разъемы
    Четыре порта USB 3.0 (из них один с поддержкой быстрой зарядки)
    Громкоговорители
    2 х 2 Вт
    Возможности трансформации подставки

    Высота — 130 мм, наклон к себе/от себя — 3,5°/21,5°, поворот влево и вправо на угол 20°, pivot
    Энергопотребление
    45 Вт (рабочий)
    Габариты
    623 x 433~563 x 218 мм
     

    Точность цветопередачи тоже хорошая: калибратор зафиксировал только один выход за пределы трех единиц, все остальные укладываются в 1-2.

    Гамма тоже настроена хорошо: измеренное значение — 2,1, которое очень близко к эталонным 2,2. И это, заметьте, по состоянию из коробки! В общем, предварительную калибровку Agon AG271QG можно оценить на твердую пятерку. Если же она не производилась, то монитору просто очень повезло с матрицей.

    Измеряем яркость — и снова отличный результат! Из заявленных 350 кд/кв.м. получаем… 406 кд/кв.м! Такое за практику наших испытаний мониторов случалось не часто, обычно реальные значения не дотягивают до заявленных.


    Интересно, что эта ситуация повторилась и с контрастностью! Заявленное производителем значением, напомним, составляет 1000:1, а в реальности получилось… 3640:1! Правда, этот сверхвысокий показатель достижим только при минимальной яркости, при более адекватных значениях яркости контрастность опускает до более привычного уровня 820:1. Но и это очень хороший результат.

    Но если яркость сама по себе отличная, то ее распределение по площади монитора среднее. Разброс от 0 до 19% — это довольно много для 27-дюймовой модели. Как результат, на темном фоне возникает Glow-эффект.

    Углы обзора действительно очень широкие, да и ко времени отклика претензий нет. Естественно, 4 мс мы не намеряли даже в режиме овердрайва, но честные 8 мс есть — и это нормальный показатель для матрицы VA.


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      AOC Agon AG271QG — это игровой монитор до последнего проводка и пикселя матрицы. Поддержка Nvidia G-Sync, Nvidia Ultra Low...
     
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