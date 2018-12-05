Просто лучший! Обзор игрового монитора AOC Agon AG271QG

AOC Agon AG271QG — это игровой монитор до последнего проводка и пикселя матрицы. Поддержка Nvidia G-Sync, Nvidia Ultra Low Motion Blur, Game Color, ShadowControl, Overdrive — от одного перечисления игровых возможностей голова идет кругом. А ведь еще и частота регенерации сверхвысока — 165 Гц! На такое способны только лучшие игровые мониторы, и Agon AG271QG определенно из их числа. Правда, нужно помнить, что в полной мере эта модель раскрывается с видеокартами Nvidia, которые сейчас ой как не дешевы. Впрочем, с падением курса биткойна появляется все больше возможностей прихватить неплохую 3D-карту за вменяемые деньги с рук. Только выбирать надо тщательно, иначе есть большой риск нарваться на модель со всеми выжатыми соками.
Но мы отвлеклись.Agon AG271QG специально построен на матрице VA (AHVA) — именно она на текущий момент обеспечивает оптимальное соотношение качества картинки, скорости переключения цвета пикселя и углов обзора. Для чисто игровой модели матрица TN, конечно, подходит лучше, но с углами обзора в ней беда, да и яркостью/контрастностью такие варианты обычно не блещут. IPS, как правило, лучше в плане цветопередачи, но полное переключение цвета пикселя в районе 15 мс — это за гранью добра и зла для игровой модели. Вот и получается, что VA со своими 4 мс (в режиме Grey-to-Grey, и около 6-8 мс в режиме Black-to-White) выигрывает по скорости у IPS и по качеству — у TN.
В реальности в играх Agon AG271QG ведет себя отлично. Никаких шлейфов или тому подобных артефактов, связанных со скоростью отклика, не отмечается. Так что особой разницы с TN без овердрайва не заметит даже опытный игрок. А вот в плане тех же углов обзора большое преимущество на стороне AG271QG: можно активно смещаться и использовать всю поверхность стола — все равно картинка будет сохранять свои цвета, яркость и насыщенность.
Надо отметить, что и разрешение экрана оптимально: 2560 х 1440 пикселей топовая видеокарта в большинстве игр переварит и не поперхнется, демонстрируя более-менее комфортные 40-50 FPS, и для работы комфортно — при разрешении Full HD значки очень большие, место на рабочем столе теряется и 27-дюймов используются нерационально, а на 4К при 27 дюймах все очень мелкое.
В общем, чем продиктовано использование именно матрицы AHVA и именно разрешением 2К — понятно. Наличие геймерских технологий тоже оправдано. А теперь рассмотрим сам монитор, как он есть.
Но, как и подобает игровому монитору, тут хватает красных акцентов и резких граней. Вот, к примеру, подставка — не стандартная аморфно-полукруглая, а многогранная в сечении. Широкие ножки тоже сходятся характерной литерой V. Видимо, от слова Victory – победа. На тыльной панели — тоже V-образные выштамповки, из-за которых порты смотрят не строго вниз, а располагаются под углом.
В общем, такой дизайн геймеру точно понравится. Но в то же время он достаточно спокойный и ненадоедливый для обычного пользователя.
Подставка монитора не только прочная (сама нога массивная, ножки широкие и очень устойчивые), но и еще и многофункциональная. Она позволяет регулировать высоту экрана в диапазоне 130 мм, отклонять дисплей вверх (на 21,5°) и вниз (на 3,5°), поворачивать влево и вправо (на 20°), а также переводить из альбомного режима в портретный (pivot).
Несмотря на то, что диапазоны не самые широкие, такая подставка позволяет без проблем найти удобное положение за столом.
Внизу имеем разъемы HDMI и DisplayPort, а также два порта USB и гнездо для подключения USB-хаба.
Традиционно, приводим характеристики монитора таблицей:
Диагональ экрана
27 дюймов
Разрешение
2560 x 1440 пикселей при максимальной частоте 165 Гц
Четыре порта USB 3.0 (из них один с поддержкой быстрой зарядки)
Громкоговорители
2 х 2 Вт
Возможности трансформации подставки
Высота — 130 мм, наклон к себе/от себя — 3,5°/21,5°, поворот влево и вправо на угол 20°, pivot
Энергопотребление
45 Вт (рабочий)
Габариты
623 x 433~563 x 218 мм
Точность цветопередачи тоже хорошая: калибратор зафиксировал только один выход за пределы трех единиц, все остальные укладываются в 1-2.
Гамма тоже настроена хорошо: измеренное значение — 2,1, которое очень близко к эталонным 2,2. И это, заметьте, по состоянию из коробки! В общем, предварительную калибровку Agon AG271QG можно оценить на твердую пятерку. Если же она не производилась, то монитору просто очень повезло с матрицей.
Измеряем яркость — и снова отличный результат! Из заявленных 350 кд/кв.м. получаем… 406 кд/кв.м! Такое за практику наших испытаний мониторов случалось не часто, обычно реальные значения не дотягивают до заявленных.
Интересно, что эта ситуация повторилась и с контрастностью! Заявленное производителем значением, напомним, составляет 1000:1, а в реальности получилось… 3640:1! Правда, этот сверхвысокий показатель достижим только при минимальной яркости, при более адекватных значениях яркости контрастность опускает до более привычного уровня 820:1. Но и это очень хороший результат.
Но если яркость сама по себе отличная, то ее распределение по площади монитора среднее. Разброс от 0 до 19% — это довольно много для 27-дюймовой модели. Как результат, на темном фоне возникает Glow-эффект.
Углы обзора действительно очень широкие, да и ко времени отклика претензий нет. Естественно, 4 мс мы не намеряли даже в режиме овердрайва, но честные 8 мс есть — и это нормальный показатель для матрицы VA.