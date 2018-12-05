Просто лучший! Обзор игрового монитора AOC Agon AG271QG

AOC Agon AG271QG — это игровой монитор до последнего проводка и пикселя матрицы. Поддержка Nvidia G-Sync, Nvidia Ultra Low Motion Blur, Game Color, ShadowControl, Overdrive — от одного перечисления игровых возможностей голова идет кругом. А ведь еще и частота регенерации сверхвысока — 165 Гц! На такое способны только лучшие игровые мониторы, и Agon AG271QG определенно из их числа. Правда, нужно помнить, что в полной мере эта модель раскрывается с видеокартами Nvidia, которые сейчас ой как не дешевы. Впрочем, с падением курса биткойна появляется все больше возможностей прихватить неплохую 3D-карту за вменяемые деньги с рук. Только выбирать надо тщательно, иначе есть большой риск нарваться на модель со всеми выжатыми соками.

Но мы отвлеклись.Agon AG271QG специально построен на матрице VA (AHVA) — именно она на текущий момент обеспечивает оптимальное соотношение качества картинки, скорости переключения цвета пикселя и углов обзора. Для чисто игровой модели матрица TN, конечно, подходит лучше, но с углами обзора в ней беда, да и яркостью/контрастностью такие варианты обычно не блещут. IPS, как правило, лучше в плане цветопередачи, но полное переключение цвета пикселя в районе 15 мс — это за гранью добра и зла для игровой модели. Вот и получается, что VA со своими 4 мс (в режиме Grey-to-Grey, и около 6-8 мс в режиме Black-to-White) выигрывает по скорости у IPS и по качеству — у TN.

В реальности в играх Agon AG271QG ведет себя отлично. Никаких шлейфов или тому подобных артефактов, связанных со скоростью отклика, не отмечается. Так что особой разницы с TN без овердрайва не заметит даже опытный игрок. А вот в плане тех же углов обзора большое преимущество на стороне AG271QG: можно активно смещаться и использовать всю поверхность стола — все равно картинка будет сохранять свои цвета, яркость и насыщенность.

Надо отметить, что и разрешение экрана оптимально: 2560 х 1440 пикселей топовая видеокарта в большинстве игр переварит и не поперхнется, демонстрируя более-менее комфортные 40-50 FPS, и для работы комфортно — при разрешении Full HD значки очень большие, место на рабочем столе теряется и 27-дюймов используются нерационально, а на 4К при 27 дюймах все очень мелкое.

В общем, чем продиктовано использование именно матрицы AHVA и именно разрешением 2К — понятно. Наличие геймерских технологий тоже оправдано. А теперь рассмотрим сам монитор, как он есть.