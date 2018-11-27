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Американский самолет-разведчик провел полет в районе Керченского пролива
28.11.2018 08:52 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon из состава 26-й патрульной эскадрильи ВМС США провел разведывательный полет вдоль побережья Черного моря в районе полуострова Крым и Керченского залива,
Разведчик приближался к береговой линии у побережья в районе Севастополя на расстояние всего 31 км.
Основная задача P-8 Poseidon – обнаружение и уничтожение подводных лодок противника в районах патрулирования. Также этот самолет предназначен для ведения разведки, участия в противокорабельных и спасательных операциях - как в прибрежных районах, так и в Мировом океане. P-8 Poseidon построен на базе обновлённого лайнера Boeing 737-800.
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Противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon из состава 26-й патрульной эскадрильи ВМС США провел разведывательный полет вдоль побережья Черного моря в районе полуострова...
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