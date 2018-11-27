Американский самолет-разведчик провел полет в районе Керченского пролива

Противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon из состава 26-й патрульной эскадрильи ВМС США провел разведывательный полет вдоль побережья Черного моря в районе полуострова Крым и Керченского залива, сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar в своем Twitter.

Разведчик приближался к береговой линии у побережья в районе Севастополя на расстояние всего 31 км.

Основная задача P-8 Poseidon – обнаружение и уничтожение подводных лодок противника в районах патрулирования. Также этот самолет предназначен для ведения разведки, участия в противокорабельных и спасательных операциях - как в прибрежных районах, так и в Мировом океане. P-8 Poseidon построен на базе обновлённого лайнера Boeing 737-800.