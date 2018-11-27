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Переброска береговых ракетных комплексов «Бал» в Керчь попала на видео

28.11.2018 08:42 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Во вторник, 27 ноября, на 15-м километре трассы Севастополь — Керчь на видео была заснята колонна военной техники, в которой двигались береговые ракетные комплексы «Бал». Ролик был опубликован на YouTube-канале RT.

Принятый на вооружение армии России комплекс «Бал» вооружен противокорабельной ракетой Х-35. Основная задача комплекса — контроль территориальных вод и проливных зон, защита военно-морских баз и побережья. Дальность поражения целей ракетой Х-35 — 120 км, Х-35У — 260 км

X-35 — это дозвуковая маловысотная противокорабельная ракета, способная уничтожать корабли водоизмещением до 5000 тонн.

 
 
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Во вторник, 27 ноября, на 15-м километре трассы Севастополь — Керчь на видео была заснята колонна военной техники, в которой двигались береговые ракетные...
 
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