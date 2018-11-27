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Установлено место, где началась средневековая пандемия чумы
28.11.2018 11:50 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Чумная палочка, которая вызвала пандемию чумы, в Средние века вспыхнувшую в Европе, периодически появлялась в Западной Европе, вызывая все новые вспышки болезни. Вероятно, возбудителя чумы привозили по торговым путям из Центральной Азии или с Западного Урала, говорится в статье,
Пандемия чумы, которую часто называют Черной смертью, началась в Европе в середине XIV века и продолжалась до конца XVIII века. По разным оценкам, во время первой вспышки болезни (1347−1353) погибло от 30 до 50 процентов населения континента. Впоследствии чума начиналась каждые 10−15 лет в разных странах Европы. Известно, что чума относится к зоонозам, то есть передается от животных (грызунов) к человеку, а одним из переносчиков инфекции являются крысиные блохи. Животные являются естественным резервуаром чумной палочки Yersinia pestis.
Исследователи неоднократно задавались вопросом, как и где возбудитель болезни мог сохраниться такое долгое время. Чтобы ответить на него были выдвинуты две гипотезы. Согласно
Чтобы прояснить этот вопрос, исследователи из Норвегии, Франции, Италии и Великобритании под руководством Нильса Стенсета (Nils Stenseth) из университета Осло отсеквенировали пять геномов чумной палочки, которые они обнаружили в захоронениях середины XIV века во Франции, Бельгии, Нидерландах и Норвегии. В качестве референтных геномов исследователи использовали последовательности 126 современных разновидностей Y.pestis, и 14 уже опубликованных геномов средневековой чумной палочки. Кроме того авторы статьи проанализировали исторические источники и археологические находки из европейских захоронений.
В результате исследователи пришли к выводу, что Y.pestis периодическиприезжала в Западную Европу, вероятно по торговым путям, вместе с товарами. Оказалось, что геном чумной палочки, найденный в останках из Италии, из Тосканы, отличался от ДНК других средневековых штаммов. Исследователи предположили, что возможно, эта разновидность бактерии приехала с торговыми кораблями в Пизу (в средневековье это был крупный порт), а оттуда попала в другие регионы Италии.
Два генома чумной палочки, обнаруженные в захоронении в Нидерландах, оказались генетически похожи геномы бактерий, найденных в останках жертвы чумы в Лондоне и в Булгаре. В обоих городах вспышки чумы случились в начале 1360-х годов. Булгар был столицей процветающего государства Волжская Булгария, и крупным центром торговли. Его несколько раз уничтожали монголы, в том числе город был сожжен в 1361 году. При раскопках в Булгаре археологи
Что касается аналогичного штамма Y.pestis из Лондона, она могла приехать вместе с пушниной из Великого Новгорода или Булгара. Оба эти города в средние века были центрами по торговле мехами. Новгород, к тому же, входил в Ганзейский союз. В свою очередь Англия предоставляла торговые привилегии торговцам из Ганзейских городов, поэтому вполне вероятно, что меха из Новгорода через Ганзейские города Германии попадали в Лондон.
Еще одним маршрутом, по которому чумная палочка могла оказаться в Европе, был торговый путь из того же Булгара в черноморскую Каффу (ныне Феодосия), а оттуда — в страны Южной Европы. В середине XIV века правители Золотой Орды, под властью которой находилась Волжская Булгария,
Ранее ученые
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Чумная палочка, которая вызвала пандемию чумы, в Средние века вспыхнувшую в Европе, периодически появлялась в Западной Европе, вызывая все новые вспышки болезни....
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