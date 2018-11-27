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Моряков ранило осколками брони: открылась серьезная проблема украинских катеров "Гюрза-М"
28.11.2018 13:20 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Украинские моряки получили ранения при обстреле от осколков брони собственных катеров, сообщает
Одному из моряков оторвало пальцы на руке, другому сильно повредило ногу — осколки вошли в бедро, в результате чего случилась большая кровопотеря. Об этом «Думской» сообщили правозащитники, которые занимаются правовой поддержкой пленных в Крыму.
Это говорит о низком качестве бронестали: судя по последствиям для экипажа, она хрупкая. Также разрушения могут быть свидетельством конструктивных просчетов — строители сэкономили на безопасности и не добавили противоосколочный подбой.
Кстати, с похожей проблемой во время войны столкнулись экипажи немецких средних танков «Пантера» и тяжелых «Королевский тигр»: из-за хрупкой
Другой любопытный факт — отсутствие в
Их отсутствие в боекомплекте может быть связано еще и с тем, что это сухопутный противотанковый комплекс и не приспособлен для использования на море. Вероятно, соленая вода попадает внутрь контейнеров и вкупе с постоянной влагой выводит из строя ракеты.
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Украинские моряки получили ранения при обстреле от осколков брони собственных катеров, сообщает газета «Думская». Это может говорить об одном из недостатков...
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