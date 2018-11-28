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Военное положение в Беларуси: когда и как его могут ввести

29.11.2018 13:27 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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После инцидента в Керченском проливе президент Украины Петр Порошенко ввел в стране военное положение сроком на шестьдесят дней. Военное положение — это особый правовой режим, который временно ограничивает конституционные права и свободы граждан. В белорусском законодательстве тоже оговорена эта возможность. 42.TUT.BY выяснил, что, согласно закону, ждет белорусов в такой ситуации.

Военное положение в Беларуси: когда и как его могут ввести
Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY.

Когда могут ввести военное положение?

Всё, что связано с военным положением в Беларуси, оговаривает Закон № 185-З «О военном положении».

Основанием для введения военного положения могут быть военная угроза или нападение на территорию страны. В эти понятия входят аннексия территории Беларуси с применением военной силы, засылка на нашу территорию диверсионных групп, ракетно-авиационные удары и многое другое.

Также военное положение в Беларуси могут ввести в случае нападения противника на государство — участника Организации Договора о коллективной безопасности. В их список взодят Россия, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

Военное положение в Беларуси вводится указом президента. В трехдневный срок принятое решение должно быть внесено на утверждение Совета Республики Национального собрания Республики. После введения военного положения не могут быть распущены Совет Республики и Палата представителей Национального собрания. Отменить военное положение своим указом может только президент.

Изъятия, ограничения, запреты

В стране могут установить комендантский час. Возможны проверки документов, досмотр вещей, транспорта и жилищ. Движение транспорта могут ограничить, а перевозку грузов и пассажиров — запретить. Для граждан могут ограничить свободу передвижения внутри страны, а для иностранцев — закрыть въезд.

Закон допускает временное отселение граждан с территории военных действий и из других опасных зон. Их переселят в безопасные районы. Возможно, гражданам придется предоставить свои помещения, чтобы в них разместили отселенных людей.

Также в списке возможных мер — изъятие транспортных средств и другого имущества, «необходимого для нужд обороны». После государство обязано компенсировать стоимость изъятого имущества и затраты на обеспечение проживания или размещения.

Граждан могут привлечь в выполнению работ, участвовать в них обязательно. Это могут быть работы оборонного характера, ликвидация последствий применения оружия, восстановление поврежденных или разрушенных объектов. Задействуют в них только людей старше 16 лет и младше пенсионного возраста и только тех, кому позволяет работать здоровье. Для «отдельных категорий работников» могут изменить режим времени работы и отдыха.

Гражданам во время военного положения запрещено приобретать оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества. Продажу алкоголя могут ограничить или запретить, а для лекарственных средств — установить особый режим оборота. Также ограничения могут коснуться банковских операций, страховой деятельности и игорного бизнеса.

Без выборов, без демонстраций

В период военного положение нельзя устраивать собрания, митинги, уличные шествия, демонстрации, пикеты и другие массовые мероприятия.

Возможна приостановка деятельности политических партий и других общественных объединений (если они нарушат законодательство о военном положении). Также среди возможных мер — запрет на создание новых партий и союзов. В стране могут запретить проводить забастовки, но не более чем на трехмесячный срок.

В период военного положения не могут быть распущены Совет Республики Национального собрания и Палата представителей Национального собрания, проведены выборы и референдумы. Если в период военного положения полномочия выборных госорганов и должностных лиц истекут, срок их полномочий продлят до прекращения периода военного положения.

Цензура

Еще одна возможная мера — создание органов военной цензуры и введение военной цензуры. В стране могут установить ограничения на «поиск, получение, передачу, изготовление и распространение информации».

Гражданам при военном положении запрещено изготавливать и распространять информацию по множеству тем. Среди них — данные о государственных органах, органах военного управления, действиях военных, о военном и экономическом состоянии Беларуси. Нельзя сообщать о ходе военных действий без разрешения органов военного управления.

Печатную продукцию с незаконной информацией могут временно изымать или арестовывать.

Полномочия президента

В случае военного положения президент получит дополнительные полномочия.

Он сможет отменять правовые акты государственных органов или приостанавливать их действие на период военного положения — но только если они противоречат законодательным актам, связанным с обеспечением военного положения.

Президент получит право ограничить свободу передвижения внутри страны, въезд и выезд из страны, выбор места жительства, режим рабочего времени. Также в списке, ввести военную цензуру и многое другое.

Физическая сила и спецсредства

Военнослужащие имеют право применять физическую силу и специальные средства. Также они вправе применять и использовать оружие, боевую и специальную технику, «если иными способами выполнение возложенных на них обязанностей не представляется возможным».

Этому должно предшествовать четко выраженное и очевидное предупреждение о своем намерении. Оружие и спецтехнику нельзя применять при значительном скоплении людей, а также против женщин, детей и инвалидов (за исключением случаев, когда они нападают на военных).

Военные обязаны стремиться причинить наименьший вред «жизни, здоровью, чести, достоинству и имуществу граждан». Если понадобится медицинская помощь, военные будут обязаны ее оказать.

 
 
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После инцидента в Керченском проливе президент Украины Петр Порошенко ввел в стране военное положение сроком на шестьдесят дней. Военное положение — это особый...
 
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