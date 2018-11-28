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Эксперт назвал пять лучших истребителей всех времен
29.11.2018 15:21 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Американский военный эксперт Роберт Фарли
Автор рассматривает самолеты, начиная со времен Первой мировой войны — именно тогда авиация начала играть важную роль. В этот период лучшим эксперт считает французский одноместный истребитель SPAD S.XIII. Самолет получился настолько удачным, что состоял на вооружении десятка стран.
На SPAD S.XIII летал самый результативный американский ас Первой мировой — Эдди Рикенбакер. Он сбил 26 самолетов противника, в том числе новейший на тот момент Fokker D.VII.
Следующим масштабным конфликтом стала Вторая мировая война. Лучшим поршневым самолетом этого периода Фарли считает Grumman F6F Hellcat. Войдя в войну в сентябре 1943 года, он вышел победителем в 75% сражений американского флота в Тихом океане.
За штурвалом этого самолета американский ас Дэвид Маккэмпбел сбил девять японских самолетов за один день. На один сбитый F6F Hellcat приходилось 13 японских Mitsubishi A6M Zero.
Во Вторую мировую появились и реактивные самолеты. Здесь эксперт выделяет немецкий Messerschmitt Me-262 Swallow. Отсутствие четкой роли этого истребителя в Люфтваффе и настойчивые попытки сделать из него истребитель-бомбардировщик не позволили Me-262 сыграть важную роль в воздушных сражениях. Появись он в больших количествах в начале войны, авиация союзников понесла бы тяжелейшие потери.
Следующим эксперт упомянул советский МиГ-21. Быстрый, маневренный и нетребовательный к обслуживанию самолет. По мнению Фарли, МиГ-21 — это автомат Калашникова в мире истребителей. Этот истребитель был создан в 60-е и стоит на вооружении многих стран до сих пор.
Завершает пятерку лучших истребителей американский McDonnell Douglas F-15 Eagle. Хотя F-15 не раз участвовал в сражениях, он ни разу не был сбит в воздушном бою. Фарли уверен, что даже сейчас это лучший истребитель в мире по критерию стоимость-эффективность, несмотря на появление различных модификаций Су-27 и «невидимки» F-22 Raptor.
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Американский военный эксперт Роберт Фарли выбрал для издания The National Interest пять лучших истребителей в мире за всю историю военной авиации. В своем отборе...
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