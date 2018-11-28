Эксперт назвал пять лучших истребителей всех времен

Американский военный эксперт Роберт Фарли выбрал для издания The National Interest пять лучших истребителей в мире за всю историю военной авиации. В своем отборе он руководствовался такими критериями как боевые качества, надежность и стоимость.



SPAD S.XIII. Фото: wikipedia.org

Автор рассматривает самолеты, начиная со времен Первой мировой войны — именно тогда авиация начала играть важную роль. В этот период лучшим эксперт считает французский одноместный истребитель SPAD S.XIII. Самолет получился настолько удачным, что состоял на вооружении десятка стран.

На SPAD S.XIII летал самый результативный американский ас Первой мировой — Эдди Рикенбакер. Он сбил 26 самолетов противника, в том числе новейший на тот момент Fokker D.VII.



Grumman F6F Hellcat. Фото: wikipedia.org/U.S. Navy

Следующим масштабным конфликтом стала Вторая мировая война. Лучшим поршневым самолетом этого периода Фарли считает Grumman F6F Hellcat. Войдя в войну в сентябре 1943 года, он вышел победителем в 75% сражений американского флота в Тихом океане.

За штурвалом этого самолета американский ас Дэвид Маккэмпбел сбил девять японских самолетов за один день. На один сбитый F6F Hellcat приходилось 13 японских Mitsubishi A6M Zero.



Messerschmitt Me-262 Swallow. Фото: wikipedia.org/USAF museum

Во Вторую мировую появились и реактивные самолеты. Здесь эксперт выделяет немецкий Messerschmitt Me-262 Swallow. Отсутствие четкой роли этого истребителя в Люфтваффе и настойчивые попытки сделать из него истребитель-бомбардировщик не позволили Me-262 сыграть важную роль в воздушных сражениях. Появись он в больших количествах в начале войны, авиация союзников понесла бы тяжелейшие потери.



МИГ-21. Фото: war-news.ru

Следующим эксперт упомянул советский МиГ-21. Быстрый, маневренный и нетребовательный к обслуживанию самолет. По мнению Фарли, МиГ-21 — это автомат Калашникова в мире истребителей. Этот истребитель был создан в 60-е и стоит на вооружении многих стран до сих пор.



McDonnell Douglas F-15 Eagle. Фото: wikipedia.org

Завершает пятерку лучших истребителей американский McDonnell Douglas F-15 Eagle. Хотя F-15 не раз участвовал в сражениях, он ни разу не был сбит в воздушном бою. Фарли уверен, что даже сейчас это лучший истребитель в мире по критерию стоимость-эффективность, несмотря на появление различных модификаций Су-27 и «невидимки» F-22 Raptor.