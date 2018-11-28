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Украинские военные отработают стрельбу зенитными ракетами по морским целям

29.11.2018 15:44 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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На масштабных учениях украинской армии в декабре будет отрабатываться стрельба по морским и надводным целям. Об этом сообщил на брифинге заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-майор Родион Тимошенко.

По его словам, для стрельб будет использоваться зенитный комплекс С-125 2-Д1. Это модернизированный украинскими специалистами советский ЗРК С-125, принятый на вооружение еще в начале 60-х годов прошлого века.

Использование новых ракет с полуактивными и активными головками самонаведения позволило увеличить дальность поражения целей комплексом до 40 км, а высоту до 25 км.

В результате доработок ракеты комплекса могут успешно использоваться для уничтожения как воздушных, так и надводных морских целей.

 
 
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На масштабных учениях украинской армии в декабре будет отрабатываться стрельба по морским и надводным целям. Об этом сообщил на брифинге заместитель...
 
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