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Украинские военные отработают стрельбу зенитными ракетами по морским целям
29.11.2018 15:44 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
На масштабных учениях украинской армии в декабре будет отрабатываться стрельба по морским и надводным целям. Об этом
По его словам, для стрельб будет использоваться зенитный комплекс С-125 2-Д1. Это модернизированный украинскими специалистами советский ЗРК С-125, принятый на вооружение еще в начале 60-х годов прошлого века.
Использование новых ракет с полуактивными и активными головками самонаведения позволило увеличить дальность поражения целей комплексом до 40 км, а высоту до 25 км.
В результате доработок ракеты комплекса могут успешно использоваться для уничтожения как воздушных, так и надводных морских целей.
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На масштабных учениях украинской армии в декабре будет отрабатываться стрельба по морским и надводным целям. Об этом сообщил на брифинге заместитель...
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