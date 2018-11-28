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По всей Земле зарегистрировали слабые сейсмические волны. Никто не знает, откуда они взялись

29.11.2018 17:14 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Утром 11 ноября в разных точках планеты зарегистрировали необычные сейсмические волны. Специалисты пока не могут объяснить их природу, зато известен источник — воды рядом с маленьким островом в Индийском океане. Об этом рассказывает National Geographic.

По всей Земле зарегистрировали слабые сейсмические волны. Никто не знает, откуда они взялись
Майотта. Изображение: mwanasimba / wikipedia.org / CC BY-SA 2.0

Сейсмические волны в первый раз зарегистрировали примерно в 24 километрах от берегов острова Майотта в Индийском океане. Колебания повторялись примерно каждые 17 секунд на протяжении 20 минут.

После их регистрировали в Замбии, Кении и Эфиопии. Они пересекли океаны, «задев» Чили, Новую Зеландию, Канаду и Гавайи. В итоге они преодолели расстояние примерно в 17 000 километров.

Волны были слабыми, никто из людей их не ощутил. Энтузиаст под ником matarikipax заметил колебания на сейсмограммах в реальном времени и опубликовал скриншоты в твиттере. Пользователи принялись гадать, что их вызвало: падение метеорита, извержение подводного вулкана или что-то еще?

«Я не думаю, что видел раньше что-то подобное», — сказал Геран Экстрём, сейсмолог из Колумбийского университета, который специализируется на необычных землетрясениях.

Особенность волн в том, что они появились будто ниоткуда.

Обычно при землетрясениях первыми регистрируют первичные, или P-волны. Они вызывают колебания частиц пород вдоль направления распространения волны. После доходят вторичные, или S-волны. Они заставляют частицы пород колебаться перпендикулярно направлению распространения волны.

И только потом высвобождаются поверхностные упругие волны (L-волны). Обычно они вызывают самые сильные разрушения и распространяются вдоль поверхности Земли. Именно на них были похожи необычные колебания, которые начались у Майотты. С одним отличием: им не предшествовали ни первичные, ни вторичные волны.

Еще одна странность — волны из Индийского океана были монохроматическими. Обычно во время землетрясений высвобождаются колебания на разных частотах. У волн с Майотты преобладала одна частота.

Скорее всего, волны были как-то связаны с серией землетрясений, которые происходят рядом с Майоттой с мая прошлого года. За это время вблизи острова случились сотни слабых точков. Правда, 11 ноября — в день загадочных колебаний — никакого землетрясения не было.

Представители Французской геологической службы полагают, что у берегов Майотты может формироваться новый центр вулканической активности. С середины июля сам остров сместился на 6 сантиметров к востоку и 3 сантиметра к югу. Специалисты полагают, что под океанским дном движется магматическое тело объемом более одного кубического километра. Волну 11 ноября французские геологи определили как «нечто новое».

У сейсмолога Герана Экстрёма другое предположение. Он считает, что загадочные волны стали следствием «медленного землетрясения» магнитудой около 5 баллов. При таком землетрясении подземная энергия высвобождается не сразу, а на протяжении нескольких часов или даже дней. Специалисты планируют продолжить следить за регионом необычной активности.

 
 
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Утром 11 ноября в разных точках планеты зарегистрировали необычные сейсмические волны. Специалисты пока не могут объяснить их природу, зато известен источник —...
 
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