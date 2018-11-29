В Минске заработал Яндекс.Район

30 ноября в Минске начал работать сервис Яндекс.Район . С его помощью можно общаться с соседями: обсуждать районные новости, публиковать объявления и рассказывать друг другу об интересных местах.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Яндекс.Район поможет узнать, что происходит поблизости, и обсудить насущное — к примеру, новый забор в сквере или гигантскую сосульку над подъездом. Кроме того, сервис подойдет тем, кому нужен соседский совет. Например, здесь можно выяснить, куда отдать ребенка заниматься фигурным катанием, где неподалеку есть хороший рынок или когда отремонтируют подземный переход.

Минск в сервисе разделен на девять районов, пользователь может присоединиться к одному или нескольким. В зависимости от этого он будет видеть новости, актуальные для себя.

В Яндекс.Районе есть три формата публикаций: посты, объявления и события. В ленте можно смотреть все публикации сразу или один конкретный формат. Есть также лента «Обсуждают в городе», куда попадают самые обсуждаемые публикации со всего Минска.

В будущем в Яндекс.Районе планируют запустить раздел «Акции» со скидками и выгодными предложениями. Также в планах — возможность подписаться на любимых авторов, награды для самых активных пользователей и ленты для домов, где можно будет общаться только со своими соседями.

«Городская среда — это не только парки, лавочки и велодорожки, но еще и коммуникации между людьми. Яндекс.Район предоставит минчанам удобную площадку, где соседи смогут общаться друг с другом, местные предприниматели — с клиентами, а городские активисты — с единомышленниками», — говорит Егор Цыганок, региональный директор Яндекса в Беларуси.

Помимо Минска, Яндекс.Район работает в Ташкенте и тринадцати городах России. Ежемесячная аудитория сервиса превышает четыре миллиона пользователей.