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Китайский танк VT4 предпочли украинскому БМ «Оплот»
30.11.2018 10:58 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
В тендере пакистанской армии на закупку основного боевого танка победил китайский VT4 (ранее известный как MBT3000),
О выборе армии в пользу китайского танка рассказал военный аналитик Музаммил Хатами на 10-й Международной оборонной выставке IDEAS, проходящей в пакистанском городе Карачи. Всего Исламабад может приобрести до 100 танков VT4, чтобы закрыть собственные нужды в бронетехнике.
Основным вооружением VT4 является 125-мм гладкоствольная танковая пушка, которая является неофициальной копией советского орудия 2А46. Силовая установка танка — дизельный двигатель мощностью 1300 л.с. (по другим данным — 1200 л.с.). VT-4 способен развивать максимальную скорость до 70 км/ч, а его запас хода составляет 500 км.
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В тендере пакистанской армии на закупку основного боевого танка победил китайский VT4 (ранее известный как MBT3000), сообщает Defence blog. Конкурентом боевой машины,...
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