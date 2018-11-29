Китайский танк VT4 предпочли украинскому БМ «Оплот»

В тендере пакистанской армии на закупку основного боевого танка победил китайский VT4 (ранее известный как MBT3000), сообщает Defence blog. Конкурентом боевой машины, производимой China North Industries Corporation, был новейший украинский танк БМ «Оплот».



Фото: defence-blog.com

О выборе армии в пользу китайского танка рассказал военный аналитик Музаммил Хатами на 10-й Международной оборонной выставке IDEAS, проходящей в пакистанском городе Карачи. Всего Исламабад может приобрести до 100 танков VT4, чтобы закрыть собственные нужды в бронетехнике.



VT4 на тестах в пакистанской армии. Фото: defence-blog.com

Основным вооружением VT4 является 125-мм гладкоствольная танковая пушка, которая является неофициальной копией советского орудия 2А46. Силовая установка танка — дизельный двигатель мощностью 1300 л.с. (по другим данным — 1200 л.с.). VT-4 способен развивать максимальную скорость до 70 км/ч, а его запас хода составляет 500 км.