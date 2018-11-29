ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Китайский танк VT4 предпочли украинскому БМ «Оплот»

30.11.2018 10:58 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В тендере пакистанской армии на закупку основного боевого танка победил китайский VT4 (ранее известный как MBT3000), сообщает Defence blog. Конкурентом боевой машины, производимой China North Industries Corporation, был новейший украинский танк БМ «Оплот».

Китайский танк VT4 предпочли украинскому БМ «Оплот»
Фото: defence-blog.com

О выборе армии в пользу китайского танка рассказал военный аналитик Музаммил Хатами на 10-й Международной оборонной выставке IDEAS, проходящей в пакистанском городе Карачи. Всего Исламабад может приобрести до 100 танков VT4, чтобы закрыть собственные нужды в бронетехнике.

Китайский танк VT4 предпочли украинскому БМ «Оплот»
VT4 на тестах в пакистанской армии. Фото: defence-blog.com

Основным вооружением VT4 является 125-мм гладкоствольная танковая пушка, которая является неофициальной копией советского орудия 2А46. Силовая установка танка — дизельный двигатель мощностью 1300 л.с. (по другим данным — 1200 л.с.). VT-4 способен развивать максимальную скорость до 70 км/ч, а его запас хода составляет 500 км.

 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В тендере пакистанской армии на закупку основного боевого танка победил китайский VT4 (ранее известный как MBT3000), сообщает Defence blog. Конкурентом боевой машины,...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
В Минске заработал Яндекс.Район
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика