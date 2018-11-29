Новый вид ос порабощает пауков так, что они предают сородичей

Живущие в Эквадоре осы-паразиты откладывают яйца в местных пауков, из-за чего те впоследствии уходят из колонии, сплетают специальный кокон и отдают себя на съедение личинке осы. Ранее паразиты поступали так только с пауками-одиночками, по отношению к живущим в колонии членистоногим такое поведение зафиксировано впервые. Результаты исследования опубликованы в Ecological Entomology, кратко о нем сообщает « Индикатор ».



Паук Anelosimus eximius. Изображение: Philippe Fernandez-Fournier\

Биолог Филипп Фернандес-Фурнье изучал различных паразитов, которые живут в гнездах пауков вида Anelosimus eximius. Эти пауки живут большими колониями, совместно добывают еду, делят между собой различные обязанности и без нужды, как правило, не покидают гнездо. Однажды ученый заметил, что некоторые пауки тем не менее уходят из колонии и плетут для себя странные коконы из кусочков листьев и паутины. Фернандес-Фурнье взял один из таких коконов в лабораторию и вскрыл его. К удивлению ученого, внутри оказался отнюдь не паук, развивающуюся из личинки осу рода Zatypota.

Оказалось, что осы откладывают в брюшко некоторых пауков свои яйца. Вылупившаяся из яиц личинка питается кровью паука изнутри и, видимо, каким-то образом подчиняет себе паука. Ученые предполагают, что она впрыскивает какой-то действующий на мозг членистоногого гормон. Когда личинка вырастает до определенного размера, паук покидает колонию, плетет кокон и перестает двигаться. Личинка доедает паука, перебирается в кокон и за 9−11 дней развивается там во взрослую особь.

Ранее ученые знали, что осы подчиняли себе только пауков-одиночек, а «зомбирование» живущих в колониях членистоногих наблюдали впервые. Они продолжают свои исследования и хотят выяснить, нападают ли осы на одну и ту же колонию, и если да, дает ли это какие-то преимущества.