Археологи определили место происхождения человеческого рода

Археологические раскопки в Алжире помогли ученым определить нахождение «колыбели человечества», сообщае т ScienceAlert. Команда, возглавляемая археологом Мохамедом Сахнуни, обнаружила древние породы, содержащие в себе останки костей животных, на которых заметны царапины и надрезы, похожие на следы от разделки туш. Продолжив раскопки, они наткнулись на характерные для «олдувайской культуры» орудия труда.



Фото: M. Sahnouni

Определить возраст находок было непросто. Ученые использовали сразу несколько методов, среди которых были палеомагнитное и электрон-спин-резонансное датирования. Благодаря этим методам был установлен примерный возраст орудий труда — 2,4 млн лет.

Свое название они получили по месту находки первых таких орудий в Олдувайском ущелье в Южной Африке — это место некоторые ученые также считали местом зарождения рода Homo. Другие полагают, что род Homo впервые появился примерно 2,4−1,9 млн лет назад на территории нынешнего национального парка Аваш в Эфиопии.

Найденные в Алжире артефакты говорят о том, что человеческие предки распространились по региону намного раньше, чем считалось, а технология создания каменных инструментов была одновременно изобретена более ранними видами гоминидов, живущих за пределами Восточной Африки.

Эти находки позволили Сахнуни выдвинуть теорию, что наши древние предки и сами Homo sapiens появились не в одной конкретной точке Африки, а возникли в рамках «континентальной» эволюции, происходившей в разных частях региона.