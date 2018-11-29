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velcom купил активы еще одного минского провайдера

30.11.2018 15:34 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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C 11 декабря 2018 года абонентов «БЕЛИНФОНЕТ» начнет обслуживать компания velcom. Это коснется физических и юридических лиц, которые пользуются услугами интернета по технологиям Ethernet и ADSL.

velcom купил активы еще одного минского провайдера
Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Для улучшения качества услуг, модернизации технических активов, а также доступа к современной технической базе для клиентов руководством ООО „БЕЛИНФОНЕТ“ было принято решение о консолидации абонентской базы с velcom. Мы ожидаем, что данный шаг окажет положительное влияние на качество оказания услуг связи, а также будет способствовать расширению перечня предлагаемых сервисов клиентам провайдера. Мы рады приветствовать новых абонентов в рядах velcom», — отметил заместитель генерального директора по финансовым вопросам Андреас Граф.

С 11 декабря абоненты «БЕЛИНФОНЕТ» автоматически будут переведены на тарифные планы velcom. Смена тарифного плана произойдет в автоматическом режиме. В качестве бонуса всем абонентам будут предоставлены специальные условия обслуживания на 6 месяцев с момента перехода на тарифные планы velcom. Подробности для клиентов опубликованы по ссылке.

Ранее клиентами velcom стали абоненты минского провайдера «Атлант Телеком». Также к velcom перешли активы гомельского и витебского «Гарантов».

Возможно, это не последнее приобретение оператора связи. Компания сообщает о своей «стратегии конвергенции и расширения присутствия на рынке услуг фиксированного интернета и телевидения», а также «проводит постоянный мониторинг рынка и ведет переговоры с компаниями, располагающими высоким потенциалом развития при наличии соответствующих ресурсов».

 
 
Ссылка на источник 30
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C 11 декабря 2018 года абонентов «БЕЛИНФОНЕТ» начнет обслуживать компания velcom. Это коснется физических и юридических лиц, которые пользуются услугами интернета...
 
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