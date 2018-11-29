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Белорусский киберпреступник заработал 1200 биткоинов
30.11.2018 16:55 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Белорусский киберпреступник заработал 1200 биткоинов на нелегальных сделках в интернете. Об этом рассказал начальник управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД полковник милиции Вадим Устинович в интервью газете «
Белорус выступал посредником в нелегальных сделках, связанных с кражей реквизитов банковских карт иностранцев. На его счетах обнаружили 1200 биткоинов. Сейчас 1200 биткоинов стоят примерно 4,7 миллиона долларов.
Представитель правоохранительных органов не уточнил, когда мужчину задержали и как именно распорядились его биткоинами. Однако он отметил, что у этого киберпреступника изъяли рекордную сумму, обращенную в доход государства.
Также недавно было возбуждено уголовное дело в отношении еще одного кардера, получившего доступ к 152 аккаунтам одной из платежных систем и похитившего 630 тысяч долларов.
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Белорусский киберпреступник заработал 1200 биткоинов на нелегальных сделках в интернете. Об этом рассказал начальник управления по раскрытию преступлений...
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