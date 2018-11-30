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Просто и современно: обзор монитора Philips Brilliance 241B7QUP

30.11.2018 00:05 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Бизнес-линейка мониторов Philips представлена несколькими десятками моделей, разобраться порой в которых очень непросто. Практически все они комплектуются трансформируемыми подставками, которые одинаково выглядят, почти все имеют зауженные рамки экрана, во многих используется датчик PowerSensor. Вот и Philips Brilliance 241B7QUP такой же. Но есть в нем одна особенность, которая выделяет модель на фоне всех остальных. Эта черта — порт USB-C.


Казалось бы, ну один порт, пускай и самый современный — и что же тут такого? Дело в том, что USB-C представлен не сам по себе. По сути это аппаратный комплекс, только одна часть которого — тот самый порт — на виду. В целом же система представляет собой стыковочную станцию по типу тех, которые выпускают производители ноутбуков. Поэтому подключив к такому монитор ноутбук по одному-единственному кабелю USB, можно забыть о всей остальной периферии и даже зарядке.

На деле все выглядит еще проще, чем на словах. Подключаем к монитору проводные мышку и клавиатуру, подсоединяем сетевой кабель к разъему RJ-45 и, само собой, подключаем ноутбук через USB-C. При этом на ноутбуке волшебным образом работают и клавиатура, и мышь, и проводная сеть, еще и видеосигнал передается, и сам ноутбук заряжается. Да и аудиопоток передается на встроенные динамики монитора. По одному-единственному кабелю!

Имея на столе Philips Brilliance 241B7QUP, пользователю гораздо проще управляться со всей периферией, к тому же не надо думать о зарядном устройстве. Более того, обладая дома и на работе таким монитором, можно вообще не носить с собой зарядку — в ней попросту не будет смысла, так как ноутбук будет заряжаться от монитора. Очень удобно не только для бизнес-пользователя, но и в домашних условиях выгода от связки такого монитор и ноутбука очевидна.

Кстати, монитор работает не только с ноутбуком. Наряду с USB-C здесь есть стандартные разъемы D-Sub, HDMI и DisplayPort, ну а если вдруг потребуется создать видеостену (узкие боковые рамки этому только способствуют), то предусмотрен еще и выход Display Port.   

Но есть у такого неоспоримого удобства и обратная сторона. Она называется «блок питания». Сам монитор потребляет всего 15 Вт мощности в активном режиме работы, и большой блок питания ему совершенно не нужен. А вот питание ноутбука – дело уже другое, блок питания для него должен быть посерьезнее. В итоге Philips Brilliance 241B7QUP получил большой внешний блок питания габаритами 170 х 73 х 38 мм с максимальной выходной мощностью аж 120 Вт! Само собой, такая «коробочка» выглядит объемной для любого стола, хоть маленького, хоть большого, но в любом случае —для нее придется выделить место.

Подставка под стать периферийным возможностям — регулировки широчайшие! С ее помощью можно изменить высоту экрана над столом в диапазоне 150 мм, поворачивать дисплей влево и вправо на угол до 175°, регулировать наклон в диапазоне от -5° до 30° и, само собой, переводить дисплей из альбомного режима работы в портретный и обратно. В общем, при таких возможностях трансформации за столом можно сидеть хоть на табуретке — комфортное (и эргономичное!) положение все равно подобрать получится.

О дизайне Philips Brilliance 241B7QUP многого не скажешь, он здесь такой же строгий, как директор школы для первоклассника. С другой стороны, всем пользователям не угодить, а классическое сочетание черного и серого цветов не заставит никого воротить носы ни в момент покупки, ни со временем. Кстати, на пластике не очень заметна пыль, да и отпечатки пальцев он собирает неохотно.


Рамки, как уже было сказано, узкие. Не исчезающие, как сейчас в смартфонах, но, скажем так, едва приметные. Особенно издалека. Отчасти из-за этого модель с экраном диагональю 23,8 дюйма по ощущениям занимает на столе столько же места, сколько более компактная модель с экраном 21,5 дюйма.


Меню монитора — стандартное «филипсовское». Это таблица с перечнем параметров в левой части и «переменными» — в правой.  Первым пунктом в меню идет включение/отключение PowerSensor. И это правильно — технология хоть и полезная, но не всем придется по вкусу: достаточно человеку замереть перед экраном (ну, например, залипнуть в Youtube) — и все, экран отключается, монитор переходит в спящий режим.

Далее можно активировать безусловно полезный режим LowBlue Mode, выбрать источник видеосигнала, отрегулировать яркость, контрастность, резкость, цветовую температуру и гамму. В общем, тут все стандартно. Нужно отметить, что меню управляется при помощи четырех обычных механических кнопок, размещенных в правом нижнем углу.

Встроенные в Brilliance 241B7QUP динамики субъективно звучат весьма неплохо, имеют широкую палитру высоких частот, по громкости задел есть. Аудиосистему можно признать пригодной для фоновой озвучки рабочего процесса.

В общем, с монитором разобрались, а сейчас время оценить матрицу, подсветку, настройку… Словом, все те параметры, ради которых мы и покупаем мониторы.

Оценку, по традиции, начинаем с цветового охвата. В этом плане Philips Brilliance 241B7QUP хорош: монитор охватывает 97% цветового пространства sRGB и 73% AdobeRGB. Этих значений достаточно, чтобы рекомендовать модель для профессионального применения.

Да и точность цветопередачи отличная. Наш прибор зафиксировал только один выход за пределы трех единиц DeltaE, а большинство значений и вовсе нулевые!

 
Гамма настроена интересно: эталонные кривые и «реальная» сходятся в начале и в конце, а в середине кривая находится примерно между значениями 1,8 и 2,2. Считаем, что гамму желательно подправить и довести до эталона. Так что калибровка этому монитору не помешает.
 

Из заявленных 250 кд/кв.м яркости монитор ничего не потерял. Наоборот, максимальное измеренное прибором значение яркости составило почти 260 кд/кв.м. А вот по части контрастности мы недосчитались почти половины от обещанного значения 1000:1.


Яркость мало того, что чуть превышает заявленную, так она еще и распределена вполне равномерно: разброс составил примерно 5-6%, и это очень хороший показатель.

Можно монитор использовать и для игр, но надо понимать, что такого же отклика, как у TN-панелей не будет. Тем не менее, для непрофессионального гейминга такая модель вполне подходит. Ну а ситуация с углами обзора просто шикарная — спасибо, опять же, IPS.

И теперь мы подходим к самой главной части обзора — итогам.

Philips Brilliance 241B7QUP — отличный универсальный монитор с расширенными возможностями подключения. Если у вас есть ноутбук с портом USB-C, то настоятельно рекомендуем вам именно такую модель. Достаточно один раз попробовать удобство работы такой связки «ноутбук+монитор», чтобы потом уже не желать ничего иного.

Сама по себе модель тоже удачная. Возможно только сделать после покупки калибровку, хотя ее и нельзя назвать обязательным условием для комфортной работы как с графикой, так и с офисными или мультимедийными приложениями.

Фотографии выполнены в студии TECHLABS, фотограф Кирилл Кручинин

Просто и современно: обзор монитора Philips Brilliance 241B7QUP


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