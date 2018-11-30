Просто и современно: обзор монитора Philips Brilliance 241B7QUP

Бизнес-линейка мониторов Philips представлена несколькими десятками моделей, разобраться порой в которых очень непросто. Практически все они комплектуются трансформируемыми подставками, которые одинаково выглядят, почти все имеют зауженные рамки экрана, во многих используется датчик PowerSensor. Вот и Philips Brilliance 241B7QUP такой же. Но есть в нем одна особенность, которая выделяет модель на фоне всех остальных. Эта черта — порт USB-C.

Казалось бы, ну один порт, пускай и самый современный — и что же тут такого? Дело в том, что USB-C представлен не сам по себе. По сути это аппаратный комплекс, только одна часть которого — тот самый порт — на виду. В целом же система представляет собой стыковочную станцию по типу тех, которые выпускают производители ноутбуков. Поэтому подключив к такому монитор ноутбук по одному-единственному кабелю USB, можно забыть о всей остальной периферии и даже зарядке.

На деле все выглядит еще проще, чем на словах. Подключаем к монитору проводные мышку и клавиатуру, подсоединяем сетевой кабель к разъему RJ-45 и, само собой, подключаем ноутбук через USB-C. При этом на ноутбуке волшебным образом работают и клавиатура, и мышь, и проводная сеть, еще и видеосигнал передается, и сам ноутбук заряжается. Да и аудиопоток передается на встроенные динамики монитора. По одному-единственному кабелю!