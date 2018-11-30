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Стали известны сроки появления российской базы на Луне

01.12.2018 10:58 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Российскую базу на Луне планируется развернуть между 2036 и 2040 годами. Об этом говорится в проекте решения совместного заседания Роскосмоса и совета РАН по космосу, передает Lenta.ru со ссылкой на РИА «Новости».

Стали известны сроки появления российской базы на Луне
Фото: NASA

Согласно документу, в эти же сроки на полигоны доставят крупные грузы, а также будут проводиться научные эксперименты. Однако из чего именно база будет состоять, не уточняется.

О том, что Россия планирует создать на поверхности Луны долгосрочную посещаемую базу, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил в ноябре. По его словам, основные задачи на ней будут решать роботизированные системы.

В сентябре Рогозин заявил, что Россия не будет участвовать в международном проекте окололунной станции Gateway на вторых ролях. Он добавил, что лунная станция может быть создана совместно со странами БРИКС. В апреле 2014 года Рогозин, занимая должность вице-премьера, назвал колонизацию Луны стратегической задачей.

 
 
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Российскую базу на Луне планируется развернуть между 2036 и 2040 годами. Об этом говорится в проекте решения совместного заседания Роскосмоса и совета РАН...
 
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