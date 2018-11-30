Дмитрий Гурский войдет в состав жюри конкурса стартапов на конференции «СТАРТАП ГОДА»

8 декабря в Минске в DoubleTree by Hilton Hotel в четвертый раз пройдет конференция « Стартап года-2018 ».

Организатор - центр поддержки предпринимательства ООО «Стартап Технологии».

В мероприятии примут участие:

Val Jerdes из Innov8 Global Ventures (США, Силиконовая долина),

из Innov8 Global Ventures (США, Силиконовая долина), Сергей Васильев , управляющий партнер Starta Capital,

, управляющий партнер Starta Capital, Владимир Холязников , основатель Foodza.ru, сооснователь KupiVIP.ru, участник Carprice.ru, Pigu.lt, factorymarket.de,

, основатель Foodza.ru, сооснователь KupiVIP.ru, участник Carprice.ru, Pigu.lt, factorymarket.de, Александр Румянцев , самый активный частный венчурный инвестор России

, самый активный частный венчурный инвестор России Константин Синюшин , управляющий партнер венчурного фонда the Untitled ventures, венчурный инвестор в области интернет- и мобильных приложений,

, управляющий партнер венчурного фонда the Untitled ventures, венчурный инвестор в области интернет- и мобильных приложений, Дмитрий Гурский, сооснователь в Flo,

сооснователь в Flo, Павел Матусевич, сооснователь крупнейшего белорусского онлайн-гипермарткета 21 vek.by и другие.

«Стартап года» это - крупнейший в Беларуси форум ИТ-предпринимателей и инвесторов, место концентрации ИТ-компаний и лучших команд, которые генерируют прорывные идеи, создают новые технологические решения и внедряют инновации. Среди участников конференции успешные стартаперы, представители венчурного капитала из США, Евросоюза, России, Беларуси, Украины.

«Стартап года» - это платформа, где самые продвинутые технологические компании и команды представляют свои новые проекты экспертам и инвесторам, профессиональному сообществу и рынку. Таким образом, форум предназначен для тех людей, которые создают и внедряют новые технологии, а также для тех, кто инвестирует в стартапы.

«Стартап года» - это уникальная площадка для налаживания новых связей в бизнесе и проведения эффективных переговоров с партнерами.

Отличительной чертой конференции «Стартап года» является фокус на живом общении спикеров и аудитории, а также на различные форматы нетворкинга. Так, на форуме будет организовано 7 форматов нетворкинга.

Программа мероприятия насыщена полезным контентом. Выступления спикеров - концентрат практических кейсов и, конечно, заряд эмоций!

Возможности, которые открываются перед участниками конкурса:

Для авторов стартапов:

профессиональная оценка проектной работы;

широкая аудитория, перед которой вы презентуете идеи;

шанс получить инвестиции для своего проекта;

возможность выиграть денежный приз и получить подарки от спонсоров.

Для экспертов и инвесторов:

возможность выступить с мастер-классом или поучаствовать в панельной дискуссии;

выбрать интересный для инвестирования проект;

найти хорошую команду разработчиков.

Успейте зарегистрироваться , чтобы стать частью самого масштабного стартап-события 2018 года!

Билеты на мероприятие до 2 декабря можно купить со скидкой 20% по специальному промокоду VCBELARUS на сайте билетного оператора .

Об организаторе

Центр поддержки предпринимательства «Стартап технологии» вот уже 10 лет создает в Беларуси стартап-движение, проводя такие мероприятия как «Стартап года», Minsk Startup Weekend , Invest Weekend , Investor Day, Minsk FinTech Conference , StartupTime, Demo Day, «Битва стартапов» и другие. Также компания занимается разработкой веб-приложений и мобильных приложений под заказ.

На сегодняшний день центр «Стартап технологии» объединяет технологические компании, находящиеся в поиске инвестиций, венчурных инвесторов и профессионалов рынка, помогая им совместно создавать технологии будущего и строить на этом бизнес.