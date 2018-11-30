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Дмитрий Гурский войдет в состав жюри конкурса стартапов на конференции «СТАРТАП ГОДА»
01.12.2018 15:01 — Новости Hi-Tech | Bybanner
8 декабря в Минске в DoubleTree by Hilton Hotel в четвертый раз пройдет конференция «
Организатор - центр поддержки предпринимательства ООО «Стартап Технологии».
В мероприятии примут участие:
«Стартап года» это - крупнейший в Беларуси форум ИТ-предпринимателей и инвесторов, место концентрации ИТ-компаний и лучших команд, которые генерируют прорывные идеи, создают новые технологические решения и внедряют инновации. Среди участников конференции успешные стартаперы, представители венчурного капитала из США, Евросоюза, России, Беларуси, Украины.
«Стартап года» - это платформа, где самые продвинутые технологические компании и команды представляют свои новые проекты экспертам и инвесторам, профессиональному сообществу и рынку. Таким образом, форум предназначен для тех людей, которые создают и внедряют новые технологии, а также для тех, кто инвестирует в стартапы.
«Стартап года» - это уникальная площадка для налаживания новых связей в бизнесе и проведения эффективных переговоров с партнерами.
Отличительной чертой конференции «Стартап года» является фокус на живом общении спикеров и аудитории, а также на различные форматы нетворкинга. Так, на форуме будет организовано 7 форматов нетворкинга.
Программа мероприятия насыщена полезным контентом. Выступления спикеров - концентрат практических кейсов и, конечно, заряд эмоций!
Возможности, которые открываются перед участниками конкурса:
Для авторов стартапов:
Для экспертов и инвесторов:
Успейте
Билеты на мероприятие до 2 декабря можно купить со скидкой 20% по специальному промокоду VCBELARUS на
Об организаторе
Центр поддержки предпринимательства «Стартап технологии» вот уже 10 лет создает в Беларуси стартап-движение, проводя такие мероприятия как «Стартап года»,
На сегодняшний день центр «Стартап технологии» объединяет технологические компании, находящиеся в поиске инвестиций, венчурных инвесторов и профессионалов рынка, помогая им совместно создавать технологии будущего и строить на этом бизнес.
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«Стартап года» это - крупнейший в Беларуси форум ИТ-предпринимателей и инвесторов, место концентрации ИТ-компаний и лучших команд, которые генерируют прорывные...
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