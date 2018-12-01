ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

14-16 декабря пройдет хакатон по искусственному интеллекту AI.Hack

02.12.2018 00:21 — Новости Hi-Tech | Bybanner  
Размер текста:
A
A
A

14-16 декабря пройдет хакатон по искусственному интеллекту AI.Hack с призовым фондом $10 000 и задачей от компании МТС.

Участникам хакатона будет необходимо реализовать решение на базе обучения с подкреплением, которое будет управлять автомобилем (агентом) в среде CarRacing-v0 на платформе OpenAI GYM

По результатам хакатона нужно будет представить жюри презентацию своего продукта - алгоритма обучения с подкреплением. МТС хочет получить такую программу (которая будет разработана путем RL), которая позволит машине проехать по дороге, объезжая препятствия. Оцениваться будет в первую очередь оригинальность подхода (не использование ответов из гугла и известных алгоритмов), но при этом, естественно, важен уровень успешности прохождения трассы. Выиграет тот, кто прокатит машину максимально оригинальным решением.

Среди экспертов, подтвердивших свое участие Роман Гольд - партнер Israeli Blockchain Association, Денис Ефремов - партнер венчурного фонда Da Vinci Capital, Павел Плесков - Kaggle grandmaster и др.

Команды-победители хакатона разделят между собой денежный приз $10 000 и получат возможность сотрудничать с компанией МТС и компаниями экспертов. Помимо этого, после хакатона многие команды преобразуются в полноценные стартапы.

Регистрация 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
14-16 декабря пройдет хакатон по искусственному интеллекту AI.Hack с призовым фондом $10 000 и задачей от компании МТС.
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Дмитрий Гурский войдет в состав жюри конкурса стартапов на конференции «СТАРТАП ГОДА»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика