14-16 декабря пройдет хакатон по искусственному интеллекту AI.Hack с призовым фондом $10 000 и задачей от компании МТС.

Участникам хакатона будет необходимо реализовать решение на базе обучения с подкреплением, которое будет управлять автомобилем (агентом) в среде CarRacing-v0 на платформе OpenAI GYM

По результатам хакатона нужно будет представить жюри презентацию своего продукта - алгоритма обучения с подкреплением. МТС хочет получить такую программу (которая будет разработана путем RL), которая позволит машине проехать по дороге, объезжая препятствия. Оцениваться будет в первую очередь оригинальность подхода (не использование ответов из гугла и известных алгоритмов), но при этом, естественно, важен уровень успешности прохождения трассы. Выиграет тот, кто прокатит машину максимально оригинальным решением.

Среди экспертов, подтвердивших свое участие Роман Гольд - партнер Israeli Blockchain Association, Денис Ефремов - партнер венчурного фонда Da Vinci Capital, Павел Плесков - Kaggle grandmaster и др.

Команды-победители хакатона разделят между собой денежный приз $10 000 и получат возможность сотрудничать с компанией МТС и компаниями экспертов. Помимо этого, после хакатона многие команды преобразуются в полноценные стартапы.

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