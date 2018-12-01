Шах, мат, 30 тысяч евро. Как парни из Бреста сделали первого нашего шахматного робота - Настеньку

Брестчанка Анастасия — девушка особенная. Она стройна, как башенный кран, грациозна, как культиватор, неудобна в быту, бесполезна на производстве и — непобедима на шахматной доске. Недавно с ней мерялся ферзями легендарный советский шахматист Анатолий Карпов. И хоть партию гроссмейстер не доиграл, шансов победить Анастасию у него было немного. Это факт. Все-таки у внешне невзрачной брестчанки богатый внутренний мир, за который отвечает один из сильнейших в мире шахматных движков Stockfish. Ведь Анастасия — уникальный созданный брестскими студентами робот-шахматист.





Первый белорусский шахматный робот временно находится в лаборатории Брестского государственного технического университета. Небольшое помещение располагается на территории кампуса в одном из многочисленных корпусов, связанных между собой кирпичными рукавами. Изнутри лаборатория напоминает гиковскую каптерку: вокруг системные блоки, стеллажи с запчастями для робо-гонок, корпус радиоуправляемого спорткара, в углу стоит 3D-принтер. Настеньке достался квадратный метр жилплощади в центре комнаты. Рядом с ней примостился напоминающий боксерский манекен робот с нарисованными усами и фраком.

«Первое время мы включали робота и пытались до него „достучаться“»

Анастасию создали при участии четырех студентов 4-го курса факультета электронно-информационных систем БрГТУ во время технологической практики на «Савушкином продукте».

— Мы проходили практику на «Савушкине». Они нам предложили поработать над этим проектом. Мы загорелись, — рассказал один из создателей Анастасии Артем Скарубо.





Анастасию сделали на основе белорусского робота-манипулятора Rozum Robotics, который предназначен для автоматизации производственных процессов. Задача ребят была в том, чтобы «отформатировать мозги» предназначенного для работы на конвейере устройства — и научить его играть в шахматы.

— Первое время мы включали робота и пытались до него «достучаться». Это была просто железяка, которая могла выполнять команды перемещения по координатам. Для каждой шахматной клетки нужна была координата. Не будешь же ты стоять, направлять этого робота и каждую координату считывать. Мы начали думать, как оптимизировать процесс, — вспоминает Артем.





Белорусская шахматная федерация предоставила ребятам электронную шахматную доску, которая фиксирует положение фигур, а затем передает информацию на компьютер. Полученные данные анализирует один из сильнейших в мире шахматных движков Stockfish — и продумывает ход. Написанная брестскими студентами программа по сути связывает электронную доску с движком и говорит Анастасии куда поставить фигуру.

Помимо софта, студенты также создали «ладонь» для Анастасии:

— Проблема с шахматами в том, что у них разный диаметр и высота, а мы должны были сделать один гриппер, который бы мог захватывать каждую фигуру.





Разработчики взяли за основу диаметр основания шахматных фигур и распечатали на 3D-принтере новый захват, который сейчас умело справляется с поставленной задачей.

Через четыре месяца работы Анастасия была готова. В общей сложности проект обошелся примерно в 30 тысяч евро. Помимо собственно игры, Анастасия умеет расставлять фигуры, нажимать на кнопку часов, проводить захват, выставлять «съеденные фигуры» на площадку возле доски и исполнять победный танец в конце партии. На ход Анастасия тратит от 8 до 10 секунд. При этом на «обдумывание» у нее уходит не больше секунды, остальное — манипуляции с фигурой и часами.

Свое имя первый белорусский робот получил в честь гроссмейстера Анастасии Зезюлькиной и вице-президента ФИДЕ, председателя Белорусской шахматной федерации Анастасии Сорокиной. Кроме того, среди разработчиков есть их тезка Анастасия Христолюбова.

«Поставить мат роботу практически невозможно»

Полевые испытания Анастасия прошла на II Международном шахматном фестивале «Черная пешка» в Бресте, где сыграла около 500 партий с соперниками разного возраста и подготовки. Большинство поединков закончилось победой робота. Чтобы деткам не было обидно, создатели Анастасии пошли на небольшую хитрость и уменьшили роботу время на ход.

— Поставить мат роботу практически невозможно. Мы выставили Анастасии поменьше времени на ход, чтобы ее можно было победить по времени. Были дети, которые сразу уходили в защиту и у них было побольше шансов. А те, кто хотели быстро поставить мат, не смогли, — объяснил Артем.

На турнире сразиться с Анастасией смог и легендарный советский шахматист Анатолий Карпов. Кроме того, тестировал белорусского робота и мастер ФИДЕ Дмитрий Буланов — и остался доволен уровнем шахматной подготовки Анастасии.





Сделать круче и интеллектуальнее

В планах на будущее у разработчиков — научить Анастасию говорить, видеть и проводить сеансы одновременной игры с несколькими соперниками.

— Сейчас мы работаем над голосом. Робот сможет комментировать партии, говорить, хороший ход у соперника или не очень. Ну и банально научится говорить «шах» и «мат». На фестивале «Черная пешка» очень просили, чтобы он научился петь. В плане «зрения» хотим, чтобы робот мог распознавать шахматы через камеру. Это будет более интеллектуально — и в целом круче. Потом можно будет еще продумать взаимодействие с ребенком, чтобы робот мог его видеть и говорить ему что-то, — объяснил Артем.

С нового года робот переедет в шахматную школу «Черная пешка», где будет заниматься с юными гроссмейстерами — а мы будем и дальше следить за успехами умной и красивой (бывает, да!) Анастасии.



