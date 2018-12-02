Ученые назвали идеальную для здоровья температуру

Специалисты Китайского центра по контролю и предотвращению заболеваний при содействии Фуданьского университета (Шанхай) провели крупномасштабное исследование взаимозависимости между пониженным уровнем атмосферной температуры и смертностью.



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Группа ученых проанализировала свыше 1,8 млн естественных летальных исходов, происшедших с 2013 по 2015 годы в более чем 270 китайских городах. В итоге оказалось, в большинстве случаев смерть имела тесную связь с пониженным температурным фоном.

Холод влияет на сердечно-сосудистую систему и приводит к изменениям в автономной нервной системе человека, воздействует на кровяное давление и имеет отношение к воспалительным процессам, — приводит газета China Daily слова Кань Хайдуна — ведущего исследователя из команды специалистов, занимающихся этим вопросом. — В холодные дни особо заметный негативный эффект испытывают на себе респираторные органы, что может объясняться усилением инфекций в такое время года".

Как показали исследования, в первую очередь от пониженных температур страдают сердце и кровеносная система. Опасность заболеть после сильного охлаждения, согласно анализу, существует в течение двух недель, в то время как последствия перегрева могут привести к недомоганию или гибели лишь в течение двух-трех дней с момента, когда произошел инцидент.

Ученые КНР выяснили, что оптимальной для человеческого организма следует считать температуру в 22,8 градуса Цельсия — именно при таком уровне опасность заболеть оказывается минимальной. По словам специалистов, крайне уязвимыми к холоду следует считать женщин, детей и пожилых людей в возрасте старше 75 лет. Именно на них, как показала практика, недостаточно длительный отопительный сезон в холодное время года может сказаться особенно негативно.