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Космонавт рассказал о предстоящих работах по изучению дыры в «Союзе»

03.12.2018 09:45 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Экипаж Международной космической станции (МКС) снимет часть противометеоритной защиты на корабле «Союз МС-09», чтобы выяснить причины его разгерметизации. Об этом рассказал российский космонавт Олег Кононенко, сообщается на сайте «Роскосмоса», передает РБК.

Космонавт рассказал о предстоящих работах по изучению дыры в «Союзе»
Фото: Роскосмос / vk.com

По словам Кононенко, выход в открытый космос запланирован на 11 декабря. Впоследствии образец противометеоритной защиты доставят на Землю. «Для этого разработана специальная циклограмма, каждое наше действие расписано поминутно, потому выход в космос — это достаточно сложно и опасно», — сказал космонавт. Он добавил, что попутно при наличии времени будут выполнены еще две научные задачи.

Старт «Союз МС-11» запланирован на 3 декабря, планируется, что он пристыкуется к станции позднее в этот же день. Это будет первый запуск пилотируемого корабля после аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ» 11 октября.

30 августа появились сообщения о медленном падении давления на МКС. После обследования станции выяснили, что причиной стало отверстие в корпусе корабля «Союз МС», который пристыкован к станции. Утечку воздуха ликвидировали с помощью заплатки из эпоксидной смолы. В начале сентября гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что трещина появилась из-за преднамеренного воздействия дрели, назвав образование отверстия «технологической ошибкой».

Позднее высказывались различные версии возникновения отверстия.

​В конце октября исполнительный директор по пилотируемым космическим программам «Роскосмоса», космонавт Сергей Крикалев утверждал, что выход российских космонавтов для обследования дыры в «Союзе» состоится в период с 3 до 20 декабря.

 
 
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Экипаж Международной космической станции (МКС) снимет часть противометеоритной защиты на корабле «Союз МС-09», чтобы выяснить причины его разгерметизации. Об этом...
 
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