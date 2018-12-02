ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Официально: Huawei представит смартфон с «дырой» в экране

03.12.2018 09:29 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

17 декабря Huawei представит новый смартфон — Nova 4. Его главной особенностью станет дисплей, пишет Gizmochina.

Официально: Huawei представит смартфон с «дырой» в экране
Изображение: Weibo.com

Какой будет диагональ дисплея Nova 4, пока не известно, но вырезов в нем не будет. Фронтальную камеру встроят прямо в верхнюю левую часть экрана — раньше таких смартфонов никто не выпускал. Скорее всего, подобный дизайн вскоре будет использовать и компания Samsung.

Таким образом, у Huawei может получиться существенно увеличить процентное соотношение размера экрана к размеру остального корпуса. К другим предполагаемым характеристикам относят процессор Kirin 980, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Скорее всего, сканер отпечатков пальцев встроят в дисплей. Основная камера будет двойной. По неподтвержденной информации, передний селфи-модуль также окажется сдвоенным.

Цены или даты поступления в продажу Huawei Nova 4 пока не сообщается.

Смотрите, сколько у нас стоят другие смартфоны Huawei:

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
17 декабря Huawei представит новый смартфон — Nova 4. Его главной особенностью станет дисплей, пишет Gizmochina.
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Ученые назвали идеальную для здоровья температуру
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
03.12.2018
Mir24.TV Belarus
Лепельский край
Новости Волковыска
Светлы шлях
Маяк Преднепровья
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика