life:) дарит абонентам трафик в свое 10-летие

life:) отмечает 10-летие: 3 декабря 2008 года компания официально начала работу в Беларуси. В свой день рождения оператор запускает новую услугу lifecell MIX и приготовил в подарок для абонентов до 10 ГБ.



Фото: Yura Fresh / unsplash.com

Каждому, кто присоединился к сети в 2008 году, будет начислено 10 ГБ. Всем остальным абонентам — 1ГБ.

Чтобы получить подарок, нужно отправить цифру 10 в канал life:) в мессенджере BiP . Сделать это можно в течение семи дней — с 3 по 9 декабря. Подарочный трафик будет начислен 10 декабря.

Также оператор объявил о запуске услуги lifecell MIX — это безлимитный интернет на семь сервисов, среди которых музыка, видео, игры, облачное хранилище, мессенджер и телевидение.