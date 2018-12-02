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life:) дарит абонентам трафик в свое 10-летие

03.12.2018 12:19 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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life:) отмечает 10-летие: 3 декабря 2008 года компания официально начала работу в Беларуси. В свой день рождения оператор запускает новую услугу lifecell MIX и приготовил в подарок для абонентов до 10 ГБ.

life:) дарит абонентам трафик в свое 10-летие
Фото: Yura Fresh / unsplash.com

Каждому, кто присоединился к сети в 2008 году, будет начислено 10 ГБ. Всем остальным абонентам — 1ГБ.

Чтобы получить подарок, нужно отправить цифру 10 в канал life:) в мессенджере BiP. Сделать это можно в течение семи дней — с 3 по 9 декабря. Подарочный трафик будет начислен 10 декабря.

Также оператор объявил о запуске услуги lifecell MIX — это безлимитный интернет на семь сервисов, среди которых музыка, видео, игры, облачное хранилище, мессенджер и телевидение.

 
 
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life:) отмечает 10-летие: 3 декабря 2008 года компания официально начала работу в Беларуси. В свой день рождения оператор запускает новую услугу lifecell MIX и приготовил...
 
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