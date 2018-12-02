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Секретов больше нет: раскрыты все подробности грядущего флагмана Samsung Galaxy S10+

03.12.2018 15:08 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Известный инсайдер @OnLeaks опубликовал рендеры и 360-градусное видео готовящегося к анонсу флагманского смартфона компании Samsung — Galaxy S10+. Об этом пишет ресурс 91mobiles.com.

Секретов больше нет: раскрыты все подробности грядущего флагмана Samsung Galaxy S10+
Фото: 91mobiles.com

Аппарат оборудуют 6,44-дюймовым AMOLED-дисплеем, изогнутым с двух сторон (разрешение — 2960 на 1440 пикселей). Выреза в экране не будет — ему на смену придут круглые отверстия (Infinity O) для двух фронтальных камер (8 Мп), которые расположат в верхней правой части панели.

Секретов больше нет: раскрыты все подробности грядущего флагмана Samsung Galaxy S10+
Фото: 91mobiles.com

Возможно, в Galaxy S10+ откажутся от технологии сканирования радужки глаза в пользу нового способа узнавания лица владельца.

В 91mobiles.com пишут, что благодаря Infinity O-дисплею производителю в Galaxy S10+ удастся добиться рекордного процентного соотношение размера дисплея к размеру остального корпуса. Кроме того, в экран встроят ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. Физические размеры гаджета составят 157,5×75,0×7,8 мм. От 3,5-мм разъема для подключения наушников отказываться не планируют.

Секретов больше нет: раскрыты все подробности грядущего флагмана Samsung Galaxy S10+

Секретов больше нет: раскрыты все подробности грядущего флагмана Samsung Galaxy S10+

На задней стороне гаджета расположится горизонтальная тройная камера со стандартным, телефото- и широкоугольным объективами (16 + 16 + 13 Мп). К другим ожидаемым характеристикам относится процессор Snapdragon 8150 (для США) или Exynos 9820 (для остальных регионов), 6−12 ГБ оперативной и до 1 ТБ постоянной памяти. Операционная система — Android 9 Pie с новой фирменной оболочкой One UI. Емкость встроенного аккумулятора с быстрой зарядкой — 3700 мАч.

В 91mobiles.com пишут, что анонс Galaxy S10+ может состояться в следующем феврале на выставке MWC 2019, а предполагаемая цена гаджета (64 ГБ) составляет 965 долларов. Там же должны анонсировать обычную версию Galaxy S10, модификацию с приставкой Lite в названии, а также премиальную модель с поддержкой сетей 5G.

Смотрите, сколько стоят нынешние флагманы Samsung:

 
 
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Известный инсайдер @OnLeaks опубликовал рендеры и 360-градусное видео готовящегося к анонсу флагманского смартфона компании Samsung — Galaxy S10+. Об этом пишет ресурс...
 
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