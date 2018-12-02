Названы лучшие приложения и игры для Android в 2018 году

Магазин Google Play опубликовал список из лучших мобильных игр, приложений, книг и сериалов за 2018 год. Об этом сообщается в официальном блоге Google.

В номинации «Лучшая игра 2018 года» победу одержал PUBG Mobile, а «лучшим приложением» — сервис для изучения иностранных языков Drops.

Вот пять лучших приложений для развлечений по версии составителей списка:

VIMAGE — средство для добавления эффектов к фотографиям

Neverthink — мобильное «телевидение», где не нужно самому выбирать видео

No.Draw — игра-раскраска для детей и взрослых

TikTok — приложение для создания коротких видео с музыкальным фоном

Scout FM — «радио» с подкастами

А вот пять лучших приложений для саморазвития:

Мимо — самоучитель по программированию

Drops — сервис для изучения языков

10% Happier — помощник в медитации

Keep — домашний «тренер»

MasterClass — уроки пения, кулинарии и многого другого от знаменитостей

Топ соревновательных игр этого года выглядит так:

PUBG MOBILE

Warhammer Age of Sigmar: Realm War

DRAGON BALL LEGENDS

Asphalt 9

Badland Brawl

В пятерку лучших фильмов попали кинокомиксы от Marvel — «Черная пантера», «Мстители: Война Бесконечности» и «Тор: Рагнарёк» — а также «Джуманджи: Зов джунглей» и «Дэдпул 2».

В списке лучших сериалов оказались «Ходячие мертвецы», «Ривердэйл», «Теория большого взрыва», «Флэш» и «Щенячий патруль», а лучшей книгой признали «Огонь и Ярость» о президенте США Дональде Трампе.