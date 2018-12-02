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Названы лучшие приложения и игры для Android в 2018 году
03.12.2018 17:05 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Магазин Google Play опубликовал список из лучших мобильных игр, приложений, книг и сериалов за 2018 год. Об этом
В номинации «Лучшая игра 2018 года» победу одержал PUBG Mobile, а «лучшим приложением» — сервис для изучения иностранных языков Drops.
Вот пять лучших приложений для развлечений по версии составителей списка:
А вот пять лучших приложений для саморазвития:
Топ соревновательных игр этого года выглядит так:
В пятерку лучших фильмов попали кинокомиксы от Marvel — «Черная пантера», «Мстители: Война Бесконечности» и «Тор: Рагнарёк» — а также «Джуманджи: Зов джунглей» и «Дэдпул 2».
В списке лучших сериалов оказались «Ходячие мертвецы», «Ривердэйл», «Теория большого взрыва», «Флэш» и «Щенячий патруль», а лучшей книгой признали «Огонь и Ярость» о президенте США Дональде Трампе.
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Магазин Google Play опубликовал список из лучших мобильных игр, приложений, книг и сериалов за 2018 год. Об этом сообщается в официальном блоге Google.
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