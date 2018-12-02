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Названы лучшие приложения и игры для Android в 2018 году

03.12.2018 17:05 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Магазин Google Play опубликовал список из лучших мобильных игр, приложений, книг и сериалов за 2018 год. Об этом сообщается в официальном блоге Google.

В номинации «Лучшая игра 2018 года» победу одержал PUBG Mobile, а «лучшим приложением» — сервис для изучения иностранных языков Drops.

Вот пять лучших приложений для развлечений по версии составителей списка:

  • VIMAGE — средство для добавления эффектов к фотографиям
  • Neverthink — мобильное «телевидение», где не нужно самому выбирать видео
  • No.Draw — игра-раскраска для детей и взрослых
  • TikTok — приложение для создания коротких видео с музыкальным фоном
  • Scout FM — «радио» с подкастами

А вот пять лучших приложений для саморазвития:

  • Мимо — самоучитель по программированию
  • Drops — сервис для изучения языков
  • 10% Happier — помощник в медитации
  • Keep — домашний «тренер»
  • MasterClass — уроки пения, кулинарии и многого другого от знаменитостей

Топ соревновательных игр этого года выглядит так:

  • PUBG MOBILE
  • Warhammer Age of Sigmar: Realm War
  • DRAGON BALL LEGENDS
  • Asphalt 9
  • Badland Brawl

В пятерку лучших фильмов попали кинокомиксы от Marvel — «Черная пантера», «Мстители: Война Бесконечности» и «Тор: Рагнарёк» — а также «Джуманджи: Зов джунглей» и «Дэдпул 2».

В списке лучших сериалов оказались «Ходячие мертвецы», «Ривердэйл», «Теория большого взрыва», «Флэш» и «Щенячий патруль», а лучшей книгой признали «Огонь и Ярость» о президенте США Дональде Трампе.

 
 
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Магазин Google Play опубликовал список из лучших мобильных игр, приложений, книг и сериалов за 2018 год. Об этом сообщается в официальном блоге Google.
 
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